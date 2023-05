Što se može unijeti u Hrvatsku bez ikakvih problema i straha od kontrola?

Podijeli :

MUP RH

Od početka godine dodatno su pooštrene mjere prilikom ulaska u Hrvatsku iz trećih zemalja nakon što smo ušli u Schengen. Strogo je propisano koliko cigareta, mesa i drugih proizvoda možete prenijeti.

Zanimljivo je da putnici u zračnom prometu u zemlju mogu unijeti nešto više duhanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima prometa. U zračnom prijevozu dopušteno je unijeti 200 cigareta, 100 cigarillosa (pri čemu se cigarillosom smatraju cigare neto težine do tri grama po komadu), 50 cigara i 250 grama duhana za pušenje. Osobe koje putuju cestovnim ili željezničkim prijevozom mogu unijeti 40 cigareta, 20 cigarillosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje.

Alkohol – jednaka pravila i za zračni i za cestovni promet

Svi putnici mogu unijeti jednaku količinu od 50 grama grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine te 50 grama novih duhanskih proizvoda. Kada su u pitanju alkoholna pića, jednaka pravila vrijede i za zračni i za cestovni prijevoz.

Svima je dopušteno unijeti 16 litara piva, četiri litre vina i dvije litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22 posto alkohola, odnosno jednu litru jačih alkoholnih pića.

Carinski službenici obavljaju službene kontrole proizvoda životinjskog podrijetla koji čine dio osobne prtljage putnika pa uopće nije dopušteno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka. Ipak, jedna osoba može unijeti do 20 kilograma proizvoda iz ribarstva, uključujući svježu, sušenu, kuhanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica, pod uvjetom da je svježa riba očišćene i bez utrobe.

Meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, dopušteno je unijeti do dva kilograma po osobi. Može se u RH i unijeti do dva kilograma mlijeka u prahu za dojenčad, hranu za dojenčad i posebnu hranu koja se koristi zbog medicinskih razloga, kao i do dva kilograma hrane za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, uz uvjet da ne zahtijevaju držanje u hladnjaku prije otvaranja.

Putnici koji ulaze u RH bez ikakvih ograničenja, ali samo za osobnu uporabu, mogu unijeti kruh, kolače, kekse, vafle i oblatne, dvopek, tostirani kruh i slični prepečene proizvode s manje od 20% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu.

Bez ograničenja moguće je unijeti i masline punjene ribom, tjesteninu i rezance koji nisu miješani ni punjeni mesnim proizvodima s manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade.

Tu su i čokolada i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu.

