Stranka Centar pokrenula peticiju "Ne damo Poljud"

Stranka Centar pokrenula je online peticiju “Ne damo Poljud” u Splitu protiv rušenja stadiona Poljud, u kojoj je u manje od 24 sata prikupljeno više od 2000 potpisa, te najavila nastavak prikupljanja potpisa i izlazak na teren, ističući da se radi o borbi za identitet grada.
Peticija traži zaustavljanje planova rušenja stadiona, objavu svih stručnih analiza o njegovom stanju te otvorenu i transparentnu raspravu o budućnosti Poljuda.
“Ovakve odluke ne smiju se donositi iza zatvorenih vrata, građani imaju pravo znati sve činjenice prije nego što se povuče potez koji se ne može poništiti”, poručila je Marijana Puljak, pozvavši građane da potpišu i podijele inicijativu kako bi njihov glas u očuvanju kulturnog i sportskog identiteta Splita bio što jači.
Igor Skoko istaknuo je da je Poljud proglašen zaštićenim kulturnim dobrom i upozorio da odluka o njegovom uklanjanju po političkom nalogu postavlja opasne presedane za zaštitu kulturnih znamenitosti. Skoko je podsjetio da arhitekt Nenad Fabijanić, čiji je projekt Poljuda zaštićen autorskim pravima, zagovara obnovu stadiona umjesto njegovog rušenja.
“Ako se kulturno dobro može proglašavati i uklanjati po volji političara, ostaje pitanje što štiti pulsku arenu, Dioklecijanovu palaču i dubrovačke zidine. Zaštita kulturnog dobra mora biti odluka struke, a ne politike”, dodao je.
Prema studiji isplativosti, sanacija Poljuda zahtijevala bi godišnje ulaganje od 1,5 do 2 milijuna eura, što se smatra kratkoročnim i financijski rizičnim rješenjem. Stranka Centar ističe da bi taj iznos mogao biti pokriven organizacijom barem jednog koncerta godišnje i različitim događanjima.
“Multifunkcionalni stadion poput Poljuda, kako je praksa u Europi, može generirati prihode potrebne za održavanje, bez dodatnog financijskog tereta za grad”, rekla je Puljak.
Stranka Centar podsjeća da stadion nije samo sportski objekt, već dio identiteta grada i građana Splita, usporediv s Dioklecijanovom palačom i zvonikom sv. Duje, te ističe da je Poljud djelo arhitekta Borisa Magaša iz 1979. i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.
Predstavnici stranke naglasili su da razumiju potrebu za novim, modernim stadionom, ali da rušenje Poljuda nije rješenje. “Saniran stadion može postati arena za sportske i kulturne događaje, dok se paralelno gradi novi stadion na Brodarici”, poručila je Puljak.
“Što se tiče referenduma, pitanje rušenja Poljuda nije u ingerenciji lokalne samouprave, već ministarstva. Zato je pokrenuta peticija i zatražena tematska sjednica, kako bi sve zainteresirane strane, stručnjaci i javnost, raspravili budućnost Poljuda transparentno i argumentirano”, dodala je.
Peticija traži argumentiranu raspravu o svim opcijama za budućnost Poljuda i potiče građane na aktivno sudjelovanje u očuvanju kulturnog i sportskog identiteta Splita.
