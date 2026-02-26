Stručna analiza: Komunalne tvrtke u Rijeci u financijskoj su neravnoteži i izložene rizicima

Na pitanje Ostrogovića na aktualnom satu što gradska vlast čini u slučajevima kažnjivih djela u kojima bi Grad Rijeka mogao snositi trošak šteta, poput afera Sortirnica ili stanova na Drenovi, Rinčić je odgovorila da će poduzeti sve pravne radnje kako šteta ne bi išla na teret Grada.