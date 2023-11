Sud odbio Smiljani Srnec dati još tri mjeseca na slobodi

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Smiljana Srnec, koja u Kaznionici u Požegi izdržava kaznu zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić, koju je mrtvu u škrinji držala u kući 19 godina, tražila je produljenje prekida izvršenje zatvorske kazne, ali ju je sud odbio.

Sredinom rujna Srnec je dobila pravo na tromjesečni prekid izdržavanja zatvorske kazne zbog operacije koja se može obaviti samo u kliničkom bolničkom centru. Navodno je riječ o problemima s kralježnicom koji je muče još od 1998. godine.

Još tijekom sudskog postupka obrana je tražila da se vještači njezina medicinska dokumentacija kako bi se vidjelo je li mogla, s obzirom na ozljedu, sama podići tijelo ubijene sestre te ga spremiti u škrinju, kako je to tvrdilo tužiteljstvo. Tada su sa Županijskog suda objasnili da je prekid odobren jer joj se pogoršala kronična bolest koja se ne može liječiti u okviru zatvorskog sustava.

Tri mjeseca koja nije provela u zatvoru ne uračunavaju joj se u izvršenje kazne od 15 godina zatvora.

Smiljana Srnec s povezom na ruci ispred kuće, njen odvjetnik objasnio: Nije šetala gradom Smiljana Srnec, osuđena za ubojstvo sestre, podnijela ustavnu tužbu

Sada, kada je tromjesečni prekid pri kraju, neslužbeno doznaje 24sata, Srnec je zatražila produljenje, ali Županijski sud je to odbio. To bi značilo da se mora javiti u požešku kaznionicu 12. prosinca te, ako to bude bilo moguće, rehabilitaciju će obaviti unutar zatvorskog sustava, a u suprotnom će ponovno biti puštena.

Srnec je 2020. godine osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva. Ubila je sestru Jasminu Dominić 2000. godine tupim predmetom i stavila ju je u škrinju u obiteljskoj kući u Palovcu, gdje je tijelo bilo punih 19 godina.

Vrhovni sud potvrdio joj je kaznu u travnju 2021. godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pripazite ako ste kupili ovo voće, povlači se s polica trgovina Iz bolnice se oglasili o stanju Marija Banožića: “Premješten je u Kliniku”