Sud vratio optužnicu protiv HDZ-ovke u slučaju dječaka koji se ugušio pizzom

Tužiteljstvo je tereti da je nakon smrti dječaka izradila zapisnik o navodno održanom sastanku na kojem je izmijenjen Protokol o primjeni restriktivnih postupaka, iako se takav sastanak nije dogodio. Također se navodi da je izradila novi protokol s izmijenjenim pravilima o izolaciji korisnika te ga prikazala kao važeći prilikom utvrđivanja okolnosti dječakove smrti, kako bi prikrila nepostupanje po ranijim pravilima.