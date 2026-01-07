Sud vratio optužnicu protiv HDZ-ovke u slučaju dječaka koji se ugušio pizzom

Riječki Općinski sud vratio je tužiteljstvu na doradu optužnicu protiv četiri okrivljenice koje se terete za odgovornost u slučaju smrti dječaka koji se ugušio pizzom u Centru za rehabilitaciju u Kraljevici, kao i protiv bivše ravnateljice optužene za krivotvorenje dokumentacije i zataškavanje slučaja, HDZ-ove Ive Letine.
Tako je odlučilo optužno vijeće suda, ocijenivši da optužnica u sadašnjem obliku nije dovoljno razrađena i da činjenični opis ne odgovara provedenim dokazima, piše portal Burin. Sud je naložio Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci da preciznije razjasni uloge svake od okrivljenica.
Sud: Uloge okrivljenica nisu jasno razrađene
U rješenju suda navodi se da optužnica ne raščlanjuje koje je konkretne radnje, činjenjem ili nečinjenjem, svaka od četiriju okrivljenica poduzela, odnosno propustila poduzeti, a što je ključno za kazneno djelo prouzročenja smrti iz nehaja.
Sud je naložio da se u doradi jasno navede tko je što učinio i u kojem vremenskom razdoblju 27. rujna 2024. godine, uzimajući u obzir iskaze svjedoka i utvrđene činjenice.
Tužiteljstvo ima rok od dva mjeseca za dostavu dorađene optužnice, a ako to ne učini, smatrat će se da je odustalo od kaznenog progona.
Smrt dječaka u izolaciji
Optužnica je podignuta u rujnu prošle godine. Četiri tadašnje djelatnice Centra za rehabilitaciju Rijeka, Podružnica Kraljevica – Oštro, terete se za prouzročenje smrti iz nehaja. Riječ je o V. P. (1967.), N. B. (1992.), M. G. (1972.) i A. S. (1973.).
Tužiteljstvo ih tereti da su 27. rujna 2024. godine dječaku, mlađem od 15 godina, koji je bio smješten u tzv. mirnoj prostoriji i privremeno izoliran, donijele pizzu za večeru, iako su znale da zbog mentalnih poteškoća i terapije ima poremećaje gutanja te da mora jesti usitnjenu hranu pod stalnim nadzorom.
Prema optužnici, nakon što su ga presvukle i dale mu terapiju, napustile su prostoriju prije nego što je pojeo obrok, zaključale ga i ostavile bez nadzora dulje od 45 minuta, iako je Protokol nalagao provjere najmanje svakih 15 minuta. Dječak je tijekom boravka u sobi preminuo od gušenja hranom.
Optužbe protiv HDZ-ovke
Bivša ravnateljica Centra, HDZ-ova Iva Letina optužena je za dva kaznena djela: krivotvorenje službene ili poslovne isprave i pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.
Tužiteljstvo je tereti da je nakon smrti dječaka izradila zapisnik o navodno održanom sastanku na kojem je izmijenjen Protokol o primjeni restriktivnih postupaka, iako se takav sastanak nije dogodio. Također se navodi da je izradila novi protokol s izmijenjenim pravilima o izolaciji korisnika te ga prikazala kao važeći prilikom utvrđivanja okolnosti dječakove smrti, kako bi prikrila nepostupanje po ranijim pravilima.
Tužiteljstvo predlaže zatvorske kazne
Državno odvjetništvo predložilo je da se četirima okrivljenim djelatnicama izrekne kazna zatvora od godinu i pol dana, a Ivi Letini jedinstvena kazna zatvora u trajanju od godinu dana.
Iva Letina trenutačno je predsjednica Općinskog vijeća Općine Matulji i predsjednica Općinske organizacije HDZ-a Matulji.
