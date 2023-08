Sudski vještaci imaju satnicu nižu od studentskog minimalca: “Osjećam sram”

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Nakon nezadovoljnih sudaca, odvjetnika, službenika i namještenika bolje radne uvjete žele i sudski vještaci. Ogorčeni su cijenom svoje satnice koja je niža i od studentskog minimalca i nije se mijenjala 25 godina. Pisali su premijeru Plenkoviću i ministru Malenici, ali odgovor nisu dobili. Zbog toga će u rujnu pomoć tražiti od Europske komisije.

Krunoslav 30 godina radi kao sudski vještak, no od 1998. godine prima istu naknadu za sat obavljenog posla – devet eura. Za razliku od njega odvjetnici dobivaju 100 eura.

“To je na rubu apsurda. Kad pogledate u ovoj državi, kad biste usporedili sa studenskim radom ili pogledali s litrom benzina, kruha, vidjeli biste koji je to apsurd. Ponekad se stvarno osjećamo poniženo, a mislimo da smo veoma važni u procesu samog pravosuđa”, rekao nam je Krunoslav Ormuž, sudski vještak za strojarstvo i promet.

Hoće li i sudski vještaci u štrajk? “Dobijemo 9 eura po satu, odvjetnici 100!” Čeka li nas val štrajkova? “Pomaknete li jednu ciglicu, ruši se cijela zgrada” Sutkinja objasnila zašto im važni službenici: “Neki su možda sami nosili spise”

Premijer Plenković i ministar Malenica u lipnju su nakon pritiska bijelim štrajkom povećali plaće sucima, ponudili su veće tarife i odvjetnicima, a nakon 52 dana popustili su zahtjevima državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Vještaci su ogorčeni naknadama, koje su niže od studentskog minimalca, a država ignorira i njihov zahtjev da dobiju novi zakon. Pisali su premijeru u svibnju, ministru Malenici u srpnju, napominju da ne traže novac iz proračuna jer njihove honorare plaćaju stranke u sudskom postupku. No odgovore nisu dobili.

“Nisam ni znao da su mi pisale. Ako je to zadnjih dana, vidjet ćemo to sutra kad se vratim. Ako su pisali u svibnju, vjerojatno je to onda dato ministru Malenici da rješava tu temu jer to je tema koju rješavaju ministri”, istaknuo je Andrej Plenković.

S Malenicom je održano pet sastanaka, ali bez dogovora. Ljudi sve više odlaze iz profesije. Prije dvije godine čak 200 vještaka nije produžilo svoje imenovanje.

U susjednoj Sloveniji druga je priča. Sat rada vještaka plaća se 50 eura, u Njemačkoj od 90 do 200, u Americi od 320 do 545 eura.

“Ovo što se radi s nama prelazi granicu normale. Sram koji osjećam pred kolegama iz Europe koji se čude ovome što se nama događa, zaista je nešto što nitko ne može razumjeti”, otkriva predsjednica Udruge sudskih vještaka Melita Bestvina.

Sudbina ljudi ili velikih poslovnih tvrtki – sve to ovisi o nalazima sudskih vještaka. Nakon 14 godina iskustva Winton Afrić koji je primao 550 eura plaće te rješavao slučaj Paravinje i požara na Kornatima, napustio je struku.

“Taj posao predstavlja stručni izazov, ali ima i svojih neugodnih elemenata jer vi kad dođete na nekakav sud, ono što ste izvještačili jednoj od tih strana ide ili ne ide u prilog i onda možete pri tome doživjeti razne diskvalifikacije i osobne uvrede”, kaže nam Winton Afrić, umirovljeni sudski vještak za telekomunikacije.

Ormuž dodaje: “Za razliku od drugih državnih službenika naši mehanizmi mogu isto biti veoma opaki za društo jer ako mi prestanemo u jednom trenutku raditi svoj posao ne znam tko više i kako će se to nadoknaditi.”

Štrajk nije rešenje

No vještaci štrajk smatraju lošom opcijom zbog posljedica koje bi trpjeli građani. Spas vide u Europskoj komisji kojoj će se obratiti u rujnu.

“Mi smo vjerovali da ovo neće izaći iz okvira naše države jer nas je sram s tako nečim izaći jer to nije na ugled države, hrvatskom pravosuđu koje znamo na kojem je mjestu u EU”, ističe Bestvina.

I baš zato što je pravosuđe na začelju Europske unije po percepciji nezavisnosti i što je odgovor niza ministra oko zahtjeva vještaka samo šutnja za dva tjedna svoja prava potražit će izvan granica Hrvatske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Na slovenskim autocestama sve je više “porezotina”, otkrivamo čemu one služe 9 stvari koje vlasnici pasa rade svojim ljubimcima, a oni to baš ne vole