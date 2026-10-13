Sumnjive talijanske rajčice stigle na Kvarner i u Istru: Naglo porastao broj zaraza salmonelom

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U Primorsko-goranskoj županiji posljednjih je tjedana zabilježen znatan porast prijava salmoneloze, dok se istodobno istražuje slučaj cherry rajčica iz Italije u kojima su otkrivene opasne bakterije. Iako su sporne rajčice nabavljali i ugostitelji na Kvarneru i u Istri, zasad nema potvrde da je ijedan slučaj zaraze u Hrvatskoj povezan s njihovom konzumacijom.

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Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u posljednjih pet tjedana evidentirano je oko 60 prijava salmonele, što je gotovo triput više nego u prethodnim razdobljima.

"U proteklih pet tjedana imali smo šezdesetak prijava na salmonelu, što je blizu tri puta više nego u prethodnim razdobljima, ali ne možemo reći da su ti slučajevi vezani uz sporne cherry rajčice iz Italije", poručili su iz županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, piše Sanja Gašpert u Novom listu.

Inspekcija otkrila gdje su završile sporne rajčice

Državni inspektorat potvrdio je da su cherry rajčice iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, nabavljali pojedini ugostiteljski objekti na području Istre i Primorja.

Prema rezultatima inspekcijskog nadzora, rajčice su kupljene u prvoj polovici rujna u poslovnici trgovačkog lanca Metro u Trstu. Riječ je o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni.

"Sanitarna inspekcija je provedenim inspekcijskim nadzorom utvrdila da su predmetne rajčice nabavljene u prvoj polovici rujna te da je riječ o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni", naveli su iz Državnog inspektorata u odgovoru Hini.

U jednom od nadziranih poslovnih subjekata utvrđeno je da nije zaprimljena sporna serija rajčica, nego druga serija istog proizvoda, koja je u međuvremenu potrošena.

Inspektorat ističe da nije zaprimio prijave potrošača koje bi upućivale na trovanje hranom povezano s tim ugostiteljskim objektima.

U Italiji više od stotinu oboljelih

Hrvatska sanitarna inspekcija zaprimila je hitnu obavijest putem europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) o prisutnosti bakterija Salmonella Typhimurium i Salmonella Strathcona u cherry rajčicama podrijetlom iz Italije.

Riječ je o seriji proizvoda oznake L2852003641/21E005701, a kontaminacija je otkrivena tijekom dodatnih analiza u sklopu istrage o 117 slučajeva salmoneloze u Italiji.

Prema talijanskim medijima, zaraze su zabilježene u četiri regije, a najviše oboljelih prijavljeno je na sjeveru zemlje. Na području Brescie evidentirano je 117 slučajeva, dok je u Bergamu prijavljeno još 15.

Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a istražitelji sumnjaju da bi izvor kontaminacije mogla biti voda korištena za navodnjavanje. U njoj je također pronađena salmonela, no točan način kontaminacije rajčica još nije potvrđen.

Na što građani trebaju pripaziti?

Salmoneloza je crijevna infekcija koja najčešće uzrokuje proljev, povišenu temperaturu, bolove i grčeve u trbuhu, mučninu te povraćanje.

Kod većine zdravih osoba bolest prolazi bez težih posljedica, ali ozbiljnije komplikacije moguće su kod male djece, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta. U težim slučajevima bakterija može dospjeti u krvotok i izazvati infekciju koja zahtijeva bolničko liječenje.

Građanima se savjetuje praćenje službenih obavijesti o eventualnom povlačenju proizvoda s tržišta. Iako je temeljito pranje svježeg povrća važna higijenska mjera, ono ne jamči uklanjanje salmonele iz kontaminiranih namirnica.

Jedan od otkrivenih serotipova, Salmonella Strathcona, relativno je rijedak, ali se u Europi povezuje s cherry rajčicama još od 2011. godine.

Unatoč povećanom broju prijava salmoneloze na riječkom području, zdravstvene službe zasad ne mogu potvrditi povezanost tih slučajeva s rajčicama iz Italije.