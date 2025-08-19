Splitski gradonačelnik: Moby Drea treba što prije napustiti škver

Blaž Limić, jedan od organizatora inicijative, poručio je da se građani neće povući dok brod ne napusti splitsko područje. "U samo 15 dana organizirali smo tri prosvjeda i sada najavljujemo novi. Nećemo dopustiti da Split postane odlagalište opasnih tvari iz Europe i svijeta. Problem je ozbiljan i ne rješava se kako treba. Profit ne smije biti iznad zdravlja zajednice. Nećemo stati dok brod ne ode“, rekao je.

