"Krov pokriva sve"
Talijanski arhitekti o maksimirskom stadionu: "Kiša i propuh neće biti problem!"
Točno je 40 dana da smo doznali kako bi trebao izgledati novi maksimirski stadion. Točno 40 dana cijela Hrvatska, od premijera do Bad Blue Boysa priča o tome da stadion izgleda kao kutija za alat, da će navijači kisnuti i da natječaj treba poništiti.
Talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. koji su pobijedili na natječaju dali su intervju novinaru RTL-a Ivanu Skorinu u maketarnici Arhitektonskog fakulteta. Misle li oni da će na stadionu biti propuh? Kako odgovaraju na kritike? Evo što su ispričali, samo za Direkt.
Koja je bila početna točka Vaše ideje za novi Maksimir?
"Počeli smo, kao i inače kod dizajna, s prostornom razinom. Od mjerila krajolika i urbane struktura grada do toga kako izgledaju linije i tkivo grada. Kao arhitekti bili smo fascinirani arhitektonskim inovacijama starog Maksimira."
Mislim da je to i bio dio prvih negativnih reakcija, jer mnogo ljudi je bilo iznenađeno što vaš projekt ima poveznicu sa starim stadionom? Većina ljudi u Zagrebu i Hrvatskoj ne voli stari stadion.
"Mi smo zamislili da tribina bude opet ključna točka. Naizgled lebde, ali su jako dobro povezane. Preklapaju se i pružaju zaštitu od kiše i sjenu."
"Krov pokriva sve"
Ali pružaju li stvarno zaštitu od kiše? Druga velika rasprava je bila o otvorenim kutovima? Neki su ga već počeli zvati Propuh stadion?
"Nikad ih nismo vidjeli kao potpuno otvorene tribine jer se površine preklapaju jedna preko druge."
Znači neće biti propuh?
"Pa neće biti toliko problematično. Također, vrlo je jasno da je stadion morao imati sva sjedala natkrivena i sva jesu natkrivena."
Natkrivena su?
"Da. Krov pokriva sve, cijeli stadion."
Pa da, ali ako kiša krene padati sa strane, onda uhvati dio sjedala?
"Pa da, postoji postotak izloženih sjedala ovisno o smjeru puhanja vjetra, ali i u kružno zatvorenom stadionu, ako pada sa strane, budeš mokar."
Ok, otvoreni ste za promjene, kakve promjene? Hoće li nova ideja biti više zatvoren stadion nego prije?
"Ne bih razgovarao o promjenama, već o implementaciji postojećeg projekta."
Jeste li vidjeli memove, komentare o tome da je Kutija za alat?
"Da, bilo je zanimljivo vidjeti koliko su kvaliteta ljudi pronašli u projektu."
Niste se uvrijedili na kutiju za alat?
"Razumijemo to, nije problem. Neki memovi su, iz arhitektonskog kuta, pozitivna stvar. Činjenica da je jednostavno i jasno, gotovo kao da je kompliment cijele ideje. Voljeli bismo da smo u tjednu nakon prve objave, došli ovdje i razgovarali s gradom i Vladom i navijačima, da bolje razumijemo i zajedno razgovaramo kako može biti bolji za sve."
Pa mislim da je sad kasno za to, nakon što je premijer otvoreno kritizirao vaš stadion. Službeno sad je u tijeku kontrola javne nabave, dakle sve je u zraku. Zato vas pitam, koji je vaš završni adut? Kako ćete uvjeriti hrvatsku javnost da vam da još jednu priliku?
"Kao prvo, ne bih govorio o još jednoj prilici jer je sve još uvijek u tijeku. Nije izgubljeno i to je važno. Također, u inicijalnoj fazi nije se detaljno raspravljalo o tome kako će se ljudi osjećati kada posjete stadion. Mi smo uvjereni da će cjelokupni kontekst i temelj ideje omogućiti vrlo intenzivan doživljaj. Ne možeš izgraditi budućnost ako nisi optimističan."
Znači još uvijek ste optimistični?
"Naravno, i imamo pouzdanja u proces, institucije i sve."
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