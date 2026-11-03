Talijanski arhitekti o maksimirskom stadionu: "Kiša i propuh neće biti problem!"

"Razumijemo to, nije problem. Neki memovi su, iz arhitektonskog kuta, pozitivna stvar. Činjenica da je jednostavno i jasno, gotovo kao da je kompliment cijele ideje. Voljeli bismo da smo u tjednu nakon prve objave, došli ovdje i razgovarali s gradom i Vladom i navijačima, da bolje razumijemo i zajedno razgovaramo kako može biti bolji za sve."