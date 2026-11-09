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opekline i prijelomi

Teška nesreća u Splitu, oglasili se iz bolnice. Troje ozlijeđenih bori se za život

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N1 Info
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09. stu. 2026. 09:58
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split nesreca
Ivo Cagalj/PIXSELL

Tri osobe koje su jučer ozlijeđene u sudaru motocikla i osobnog vozila u nedjelju poslijepodne u Splitu životno su ugroženi, poručili su iz splitskog KBC-a.

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"Svi pacijenti ozlijeđeni u jučerašnjoj prometnoj nesreći u Splitu hospitalizirani su u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split i svi su životno ugroženi.

Zadobili su teške ozljede, uključujući opekline, inhalacijske ozljede i višestruke prijelome", kazali su iz bolnice.

Podsjetimo, policija je izvijestila da su se na križanju Dubrovačke i Velebitske ulice sudarili osobno vozilo i motocikl te su tri osobe prevezene na pružanje liječničke pomoći.

Nakon prometne nesreće izbio je požar na motociklu te su na mjesto nesreće upućeni i vatrogasci.

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Teme
kbc split prometna nesreća split

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