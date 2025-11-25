Koncert u Areni Zagreb još ne postoji u rasporedu: Thompsonov tim sazvao izvanrednu presicu

Menadžment Marka Perkovića Thompsona danas je najavio izvanrednu konferenciju za medije u Zagrebu. U pozivu medijima navodi se da će se konferencija održati u srijedu, 26. studenoga u hotelu Zonar. Menadžment će se na tom susretu s novinarima osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postavljati pitanja. U pozivu su zamolili redakcije da o konferenciji obavijeste i kolege te potpisali objavu kao menadžment Marka Perkovića Thompsona.