OSTAVLJENA PRAZNINA

Koncert u Areni Zagreb još ne postoji u rasporedu: Thompsonov tim sazvao izvanrednu presicu

N1 Info
25. stu. 2025. 21:05
17. 06. 2007., Zagreb - Marko Perkovic Thompson odrzao je koncert na stadionu u Maksimiru. 27. listopada 2008. ce navrsiti 45 godina. r"nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

U rasporedu događanja u Areni Zagreb do kraja godine još se uvijek ne nalazi koncert Marka Perkovića Thompsona, koji je bio najavljen za 27. prosinca

U kalendaru zagrebačke Arene navedeni su programi za prosinac zaključno s 23. prosincem, kao i terminima za 2026. godinu, ali u razdoblju u kojem je Thompson rezervirao dvoranu za svoj koncert, te zatražio i dodatni termin, ostavljena je praznina.

Glazbeni raspored u prosincu tako uključuje koncerte Saše Matića, Tilla Lindemanna, Tomislava Bralića i klape Intrade te Urban & 4 dok koncert Marka Perkovića Thompsona trenutno nije naveden.

Menadžment Marka Perkovića Thompsona danas je najavio izvanrednu konferenciju za medije u Zagrebu. U pozivu medijima navodi se da će se konferencija održati u srijedu, 26. studenoga u hotelu Zonar. Menadžment će se na tom susretu s novinarima osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postavljati pitanja. U pozivu su zamolili redakcije da o konferenciji obavijeste i kolege te potpisali objavu kao menadžment Marka Perkovića Thompsona.

Podsjetimo, Tomašević je nedavno tvrdio da koncerta 28. prosinca neće biti.

