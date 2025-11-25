Koncert u Areni Zagreb još ne postoji u rasporedu: Thompsonov tim sazvao izvanrednu presicu

U rasporedu događanja u Areni Zagreb do kraja godine još se uvijek ne nalazi koncert Marka Perkovića Thompsona, koji je bio najavljen za 27. prosinca
U kalendaru zagrebačke Arene navedeni su programi za prosinac zaključno s 23. prosincem, kao i terminima za 2026. godinu, ali u razdoblju u kojem je Thompson rezervirao dvoranu za svoj koncert, te zatražio i dodatni termin, ostavljena je praznina.
Glazbeni raspored u prosincu tako uključuje koncerte Saše Matića, Tilla Lindemanna, Tomislava Bralića i klape Intrade te Urban & 4 dok koncert Marka Perkovića Thompsona trenutno nije naveden.
Menadžment Marka Perkovića Thompsona danas je najavio izvanrednu konferenciju za medije u Zagrebu. U pozivu medijima navodi se da će se konferencija održati u srijedu, 26. studenoga u hotelu Zonar. Menadžment će se na tom susretu s novinarima osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postavljati pitanja. U pozivu su zamolili redakcije da o konferenciji obavijeste i kolege te potpisali objavu kao menadžment Marka Perkovića Thompsona.
Podsjetimo, Tomašević je nedavno tvrdio da koncerta 28. prosinca neće biti.
