Umirovljeni general: "Ukrajina ne bi smjela imati manje od milijun vojnika." Evo kolike su vojske ostalih zemalja

"Ne treba držati milijun i više profesionalnih vojnika, ali treba imati dobru osnovu za popunu vojske. Prebacimo li sliku na Hrvatsku, možemo se pitati je li dovoljno 15 tisuća vojnika koliko ih imamo. To nije dovoljno ni za što ako ne postoji snažna pričuva. Ako trpite gubitke od 5 do 10 posto, pitanje je gdje ćete naći toliko ljudi za popunu. S tim da, kad spominjem gubitke, mislim na ranjavanja, bolesti i odlaske u mirovinu, ne samo gubitke života uslijed borbenog djelovanja. Naprosto se moraju imati pričuvne postrojbe i ročna vojska jer se odatle popunjava vojska u uvjetima neposredne opasnosti ili rata", ističe.