"Nije moguće da DORH preuzme istragu od EPPO-a jer je danas napravljen taj dodatni korak. Ono što bi se moglo dogoditi da odvjetnici osumnjičenih pred sudom tvrde da EPPO ipak nije nadležan za ovaj slučaj i da odluku o nadležnosti donosi sud ili eventualno sud EU. Kada bi o tome odluku donosio sud, to nije problematično, to bi bilo u skladu s Uredbom o EPPO-u. Ono što s tom uredbom nije u skladu jest kada odluku o tome tko je nadležan donosi isključivo državni odvjetnik, bez mogućnosti sudske intervencije i mogućnosti da se druga strana žali. Kao što je bilo u slučaju Beroš", kaže Gašparović.