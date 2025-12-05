Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je novinarka Telegrama Irena Frlan Gašparović. Razgovarale su o kraju mandata prve europske tužiteljice, novoj istrazi EPPO-a i budućnosti europskog tužiteljstva.
Irena Frlan Gašparović na početku razgovora komentirala je vijest da je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u tzv. aferi Geodezija. Među njima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo.
"Jako mi je drago da smo došli do ovog koraka. Bilo je to jedno dugotrajno, mukotrpno, detaljno i precizno istraživanje moje drage kolegice Dore Kršul, koja je na tom slučaju potrošila jako puno svog vremena, znanja i truda ne bi li došla do priče koja je danas dobila važan novi korak."
Dodaje kako ne misli da je moguće, kao u slučaju Vilija Beroša, DORH preuzme spor.
"Nije moguće da DORH preuzme istragu od EPPO-a jer je danas napravljen taj dodatni korak. Ono što bi se moglo dogoditi da odvjetnici osumnjičenih pred sudom tvrde da EPPO ipak nije nadležan za ovaj slučaj i da odluku o nadležnosti donosi sud ili eventualno sud EU. Kada bi o tome odluku donosio sud, to nije problematično, to bi bilo u skladu s Uredbom o EPPO-u. Ono što s tom uredbom nije u skladu jest kada odluku o tome tko je nadležan donosi isključivo državni odvjetnik, bez mogućnosti sudske intervencije i mogućnosti da se druga strana žali. Kao što je bilo u slučaju Beroš", kaže Gašparović.
Dodaje kako je EPPO, barem za sada, ispunio očekivanja od svog osnivanja prije sedam godina.
"Nekad se pitam pomisli li netko u EU 'zašto smo uopće EPPO osnivali?'. Odnosi su toplo-hladni, ovisno o državi, vladi, slučaju. Imali smo puno slučajeva da su države pokušale osporiti nadležnost EPPO, da je bila loša nacionalna suradnja s europskim istražiteljima, imali smo i suprotne slučajeve. Po meni, EPPO je zasad opravdao svoje postojanje jer je, u najmanju ruku, uspio u prvi plan gurnuti poruku da europski novac nije tuđi novac nego naš novac. Da se s njim mora jednako dobro upravljati, bez malverzacija, krađa, kao što bi se to trebalo raditi i s javnim novcem."
Pa ipak, ostaje otvoreno pitanje: tko će naslijediti dosadašnju tužiteljicu i koliko će novca njezin nasljednik/nasljednica dobiti za nastavak borbe protiv korupcije?
"Tko će naslijediti Lauru Codruțu Kövesi? To će vrlo vjerojatno biti Nijemac Andrés Ritter, koji je dobio većinu glasova u nadležnim odborima Europskog parlamenta. On je dosadašnji zamjenik Kövesi pa se može pretpostaviti da će linija kontinuiteta postojati. Kövesi, prva europska tužiteljica, dolazi iz Rumunjske i ima jako puno iskustva s nacionalnom borbom protiv korupcije. Ona je iz države koja jako dobro razumije zašto je bitno boriti se protiv korupcije, pa i protiv korupcije na najvišim razinama. U nekim drugim europskim zemljama, koje su možda uređenije, možda je veći naglasak na nekim drugim vrstama kriminala. Tek treba vidjeti kako će se novi europski tužitelj postaviti i koliko će novca biti uloženo u istrage.
