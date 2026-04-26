Tko će posluživati goste? Turizam treba 65.000 sezonaca, a domaćih je tek oko 15 tisuća

Inače, podaci HZZ-a jasno pokazuju kontinuirani pad broja domaćih sezonskih radnika iz godine u godinu. Najviše ih je bilo od 2013. do 2016. kada je nezaposlenost bila na vrhuncu. Svake godine u tom razdoblju više od 40 tisuća domaćih sezonaca išlo je na Jadran, a najviše 2015. godine - 41.467. Potom je brojka počela padati, što zbog rasta zaposlenosti, a što zbog velikog priljeva stranih radnika iz trećih zemalja. Već 2020. brojka iz 2015. bila je prepolovljena. Te je godine bilo 21.031 domaćih sezonskih radnika, da bi lani njihov broj pao na 13 i pol tisuća.