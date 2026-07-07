SLOBODNI GOVORI
U Saboru okršaji zbog Thompsona i Mile Kekina, Bulj prijeti da će dovesti otpad pred Vladu, ali to nije sve
U slobodnim govorima u Hrvatskom saboru u utorak zastupnici su se dotaknuli niza tema: od inflacije, problema otpada, loše strukture tržišta rada do Thompsonovih koncerata i Mile Kekina.
Mirela Ahmetović (Klub SDP-a) rekla je da u Knjizi Plenkovićeve inflacije, koju u zajedničkoj kampanji koriste SDP i Možemo!, građani upozoravaju da su osnovne potrepštine, jaja, voće i povrće, kava, sve skuplji, a da Vlada pokušava uvjeriti sve da nikome u Europi "nije bolje nego nama".
"Baš zato jedan građanin s pravom piše: Pitanje je samo trebam li vjerovati Andreju Plenkoviću ili vlastitim očima", rekla je te navela da se u zapisima građana vidi strah od siromaštva i osjećaj nepravde jer se, kaže, sav teret inflacije prebacuje 'na leđa' običnih građana.
"To nisu političke parole. To je svakodnevni život ljudi u Hrvatskoj", kazala je Draženka Polović (Klub Možemo!) te naglasila da građani od Vlade traže politiku koja će stati u njih, koja će štititi njihov standard, ulagati u domaću proizvodnju i omogućiti da se od rada živi dostojanstveno.
"Plenković glumi turističkog inspektora"
Marijana Puljak (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) podsjetila je da se premijer Plenković višekratno hvalio usporavanjem inflacije iako građani u trgovinama i na tržnicama vide potpuno drugu "bolnu stvarnost".
"Plenković prešućuje činjenicu da je Hrvatska po visini inflacije druga najgora zemlja u eurozoni. Umjesto da strateški transformiramo državu, mi imamo premijera koji slavi statističke mrvice. Glumi turističkog inspektora u jeku sezone", kazala je.
Baričević (HDZ): "Populizam, demagogija, histerija i galama"
Danica Baričević (Klub HDZ-a) rekla je pak da lijeva oporba "populizmom, demagogijom, histerijom i galamom" te zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema želi iskoristiti najranjivije društvene skupine.
"Da su oni uistinu uz narod i da žele konstruktivno pridonijeti izgradnji hrvatskog društva ne bi prijetvorno i paušalno predlagali zakone koji su - ili u koliziji s već postojećim zakonskim odredbama i mjerama ili su u naravi neprovedivi", ustvrdila je.
Navela je i da lijeva opozicija uporno "jaše na temi inflacije" koju želi pripisati HDZ-u, dok, tamo gdje su na izvršnoj vlasti, nižu višemilijunske afere i "skrivaju trulež u vlastitim redovima".
Bulj prijeti da će odložiti otpad Vladom
Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) ocijenio je da Hrvatska danas nema problem visoke nezaposlenosti, ali ima problem loše strukture tržišta rada. "Niska nezaposlenost može skrivati smanjenje radne baze, a to se nama upravo događa", kazao je.
Podsjetivši na neuspjeh u izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, Miro Bulj (Most) ponovno je pozvao premijera Plenkovića da obustavi Uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada jer se njome "kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave". Najavio je da će otpad iz Sinja odložiti ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije i Vlade RH budući da "nitko ne odgovara za nerad HDZ-ovih župana u toj županiji".
Orešković o kaznenoj prijavi protiv Keleminca
Nezavisna Dalija Orešković najavila je da će nastaviti sama kazneni progon ako glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbije njezinu kaznenu prijavu protiv predsjednika Autohtone - Hrvatske stranke prava (A-HSP-a) Dražena Keleminca koji je u subotu ponovno prosvjedovao pred njezinim domom. Najavila je da će kaznenu prijavu potom uputiti europskim tijelima kako bi im, kaže, premijer Plenković objasnio koja je razlika između Keleminca, njega i saborske većine.
Pojasnila da kaznenu prijavu protiv Keleminca podnosi zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju te upozorila i da se Saboru čulo negiranje genocidnog karaktera Jasenovca te negiranje antifašizma.
Orešković o Thompsonovom koncertu: Pjevale su se ustaške pjesme i budnice
Izrazila je nezadovoljstvo što su se u subotu na koncertu Marka Perkovića Thompsona, kako je rekla, ponovno pjevale ustaške pjesme i budnice - Bojna Čavoglave i Anica - Kninska kraljica.
Stipo Mlinarić (Klub Domovinskog pokreta) pozvao je Orešković da ode na Thompsonov koncert i nauči pjesmu "Anica - Kninska kraljica" pa će znati što znači da "spali krajinu do Knina i dva-tri srpska štaba". Pojasnio je da ta pjesma govori o velikosrpskoj agresiji od 1991. do 1995. kada su napravljeni zločini po cijeloj zemlji.
Pupovac o nazivanju Mile Kekina Milutinom i porukama protiv Srba
Nezadovoljstvo što se prošli petak Milu Kekina u Saboru nazivalo Milutinom izrazio je Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) ocijenivši kako se time željela skrenuti rasprava i kompromitirati Ivana Kekin (Možemo) koja se zalagala za osnivanje istražnog povjerenstva kojim bi se utvrdile činjenice o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om.
Također, upozorio je i na poruke protiv Srba koje su zadnjih dana osvanule u Slavonskom Brodu, na automobilu beogradskih registracija na području Funtane u Istri i u selu Donje Biljanje kod Benkovca.
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