Tomašević: Izdano 400 upozorenja građanima zbog nečišćenja snijega

"Što se tiče količine snijega koja je pala, najveća je u zadnjih 13 godina i to je bio najveći test za zimske službe u zadnjih 13 godina. Tu imamo Zimsku službu u sklopu Zagrebačkih cesta, ali nisu samo oni radili pa kad govorite o smanjenim kapacitetima, ono što se ne računa je gotovo 200 ekipa plus ekipe u Zagrebačkim cestama unutar Zrinjevca, Čistoće, Tržnice i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga i ZET-a, koje su angažirale dodatne strojeve kupljene zadnjih nekoliko godina, ali i dodatne zaposlenike", rekao je.