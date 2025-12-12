Tri desetljeća Dejtonskog sporazuma

"Kakvo god bilo rješenje za Ukrajinu, moglo bi se odraziti na BiH. Nije tajna da Kremlj i ruski predsjednik Vladimir Putin vide Dejtonski sporazum, onako kako ga oni interpretiraju, kao model kako bi oni htjeli intervenirati i držati Ukrajinu blokiranom i izvan EU-a, da ne spominjem NATO-a", rekao je Sacirbey.