otuđili mu hranu i skuter

Trojica maloljetnika napala i opljačkala dostavljača u Zagrebu

N1 Info
12. pro. 2025. 08:52
dostavljač
Pixabay / Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva i oštećenja tuđe stvari.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su, u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Jučer oko 19.40 sati na Peščenici u Čučerskoj ulici, nekoliko tada nepoznatih počinitelja uporabom tjelesne snage i  tupim predmetom počinilo je razbojništvo nad 24-godišnjim stranim državljaninom s reguliranim privremenim boravkom te mu otuđili hranu i skuter. Osobe koje se dovode u svezu s događajem dovedene su u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, izvijestila je ranije policija.

Teme
dostavljači maloljetnici napad policija zagreb

