Trojica maloljetnika napala i opljačkala dostavljača u Zagrebu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva i oštećenja tuđe stvari.
Oglas
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su, u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.
Jučer oko 19.40 sati na Peščenici u Čučerskoj ulici, nekoliko tada nepoznatih počinitelja uporabom tjelesne snage i tupim predmetom počinilo je razbojništvo nad 24-godišnjim stranim državljaninom s reguliranim privremenim boravkom te mu otuđili hranu i skuter. Osobe koje se dovode u svezu s događajem dovedene su u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, izvijestila je ranije policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas