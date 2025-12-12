Trojica maloljetnika napala i opljačkala dostavljača u Zagrebu

Jučer oko 19.40 sati na Peščenici u Čučerskoj ulici, nekoliko tada nepoznatih počinitelja uporabom tjelesne snage i tupim predmetom počinilo je razbojništvo nad 24-godišnjim stranim državljaninom s reguliranim privremenim boravkom te mu otuđili hranu i skuter. Osobe koje se dovode u svezu s događajem dovedene su u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, izvijestila je ranije policija.