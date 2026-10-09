Troskot pozdravio proširenje optužnice za odlaganje opasnog otpada

"Andrej Plenković je najveća prijevara hrvatskog naroda, jer osim što je svojim politikama poprilično uništio Hrvatsku a, oko konkretnog gospićkog primjera je rekao da je to lokalizirani kriminalni slučaj, a sada imamo potencijalne optužnice protiv Teufela, supružnika Dodić i vro vjerojatno, instituta sa sjevera Hrvatske i određenih osoba koje su sudjelovale u kriminalu i inozemnih kompanija", rekao je.