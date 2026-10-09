"Vječni poraz kao i vječne kemikalije": Bauk prozvao Plenkovića zbog Gospića

“Temeljno je pitanje kako se to uopće moglo dogoditi i kako je tolika količina otpada mogla tamo stići. Sada imamo saznanja da je SOA još 2022. ili 2023. imala informacije o tome i da je navodno nekoga obavijestila. To još nije dovoljno razjašnjeno u javnosti, ali vidio sam da će biti održana nova sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost, na kojoj će se morati dobiti odgovori na pitanja koja su ostala visjeti u zraku.