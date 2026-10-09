AFERA S OTPADOM
"Vječni poraz kao i vječne kemikalije": Bauk prozvao Plenkovića zbog Gospića
Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o izlasku Romane Jerković iz SDP-a, predstojećem glasanju o povjerenju Vladi te odgovornosti državnih institucija za slučaj opasnog otpada u Gospiću.
Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila je SDP nakon gotovo 30 godina članstva, uoči sjednice Predsjedništva na kojoj se trebao pokrenuti stegovni postupak protiv nje s namjerom isključenja iz stranke.
Na početku razgovora Krešić je primijetio da bi "zli jezici i cinici" mogli reći "kako su u SDP-u jedine stalne promjene zapravo unutarnja trvenja i sukobi".
"I ja volim koristiti cinizam pa prepoznajem da su ove situacije pogodne da cinici o njima govore. Ali i kad nema takvih stvari, uvijek se netko nađe da kaže nešto drugo. Ne želim polemizirati s političkom odlukom stranke, kao ni s bivšom kolegicom Jerković. Već neko vrijeme nisam član središnjih tijela stranke pa nemam ni legitimitet komentirati odluke stranačkih tijela ove vrste. Glavni tajnik je sveobjasnio", rekao je Bauk.
Glavni tajnik SDP-a Jure Zubčić suočio se i s pitanjem o različitim kriterijima unutar stranke, s obzirom na to da su pojedini saborski zastupnici pod optužnicama, a i dalje su članovi SDP-a.
“Glavni tajnik je na to pitanje i odgovorio, zato je i glavni tajnik”, kratko je komentirao Bauk.
"Slučaj Gospića je vječni poraz Plenkovića"
U Saboru će idućeg tjedna biti rasprava o nepovjerenju Vladi, a premijer Andrej Plenković najavio je da će to biti još jedna pobjeda HDZ-a. S obzirom na rezultate dosadašnjih glasanja, ne očekuje se da će Vlada pasti, pa je Bauk upitan što oporba želi postići takvom inicijativom.
“Zamislite koliko bi tek cinici imali posla s ovom situacijom s otpadom u Gospiću. No situacija je toliko ozbiljna da čak ni oni koji se inače vole šaliti, poput mene, nisu skloni takvoj vrsti komunikacije.
Ne znam o kakvoj će pobjedi govoriti predsjednik Vlade kada je priča s Gospićem zapravo njegov poraz. Ja bih to nazvao vječnim porazom, kao što su i ove vječne kemikalije. Pokazalo se da država, odnosno državni aparat na čijem je čelu Plenković već deset godina, nije u stanju prepoznati opasnost od 1500 šlepera, koliko ih zasad znamo za Gospić, odnosno 37.000 tona opasnog otpada.
To otvara pitanje kakvu državu imamo i kakvu smo stvorili tijekom deset godina Plenkovićeve vlasti ako takvu opasnost nije bila u stanju prepoznati. Tim više što je jedna od Plenkovićevih ostavština ponovno ustrojavanje Državnog inspektorata, koji je očito imao ključnu ulogu u prepoznavanju takve opasnosti, ali to nije učinio. S obzirom na ono što znamo o djelovanju bivšeg glavnog državnog inspektora, možda nam je jasno i zašto”, rekao je Bauk.
"Poraz je bio i na ljetnoj izvanrednoj sjednici kada su odbijeni Milanovićevi zaključci"
Dodao je da čak ni ministrica koju je izravno pitao ne želi odgovoriti bi li inspekcijom bolje upravljala u okviru svojeg ministarstva nego što to čini Državni inspektorat.
“Zbog toga je ova tema, neovisno o tome kako će završiti glasanje u Saboru, poraz. Poraz je to bio i na ljetnoj izvanrednoj sjednici, kada su odbijeni zaključci koje je predložio predsjednik Republike Milanović.
Među njima je bio i prijedlog da Vlada u roku od dva tjedna, ili koliko je već bilo predviđeno, imenuje glavnog državnog inspektora. Taj su zaključak odbili, a potom su ipak postupili u skladu s njim i imenovali glavnog državnog inspektora. Vjerojatno postupaju i prema drugim zaključcima koji se odnose na sanaciju i ostala pitanja.
Bilo bi zanimljivo analizirati događaje od te ljetne izvanredne sjednice do danas, kada je riječ o ovoj temi”, istaknuo je.
"Treba razjasniti koga je SOA obavijestila"
Bauk je upozorio na dva aspekta slučaja s otpadom u Gospiću: sve se više govori o sanaciji i kažnjavanju odgovornih, ali i dalje nije dovoljno razjašnjeno kako je uopće bilo moguće da tolike količine otpada završe na toj lokaciji.
“Temeljno je pitanje kako se to uopće moglo dogoditi i kako je tolika količina otpada mogla tamo stići. Sada imamo saznanja da je SOA još 2022. ili 2023. imala informacije o tome i da je navodno nekoga obavijestila. To još nije dovoljno razjašnjeno u javnosti, ali vidio sam da će biti održana nova sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost, na kojoj će se morati dobiti odgovori na pitanja koja su ostala visjeti u zraku.
Koga su obavijestili, što su poduzeli kada su saznali za prvi kamion, jesu li saznali za 948. od tih 1500 kamiona i što je nakon toga učinjeno? Pred nama je još niz pitanja na koja treba odgovoriti.
Vidio sam jutros da se istraga povezana s otpadom širi pa je u ovom trenutku prerano reći je li to posljednje proširenje ili će ih biti još. Ova će tema ostati u fokusu koliko god HDZ pokušavao skrenuti pozornost s nje, bilo spinovima, bilo ublažavanjem i umanjivanjem ozbiljnosti situacije”, rekao je Bauk.
"Nećete čuti da će se priznati krivnja nadzornih tijela"
Komentirajući Plenkovićevu poruku da institucije rade svoj posao i da svaka istraga zahtijeva vrijeme, Bauk je ocijenio da će HDZ u obrani naglasak staviti na sanaciju otpada i kažnjavanje odgovornih, iako će se to dogoditi tek u budućnosti.
“HDZ će u svojoj obrani naglasak staviti na sanaciju i kažnjavanje, što će se dogoditi nekad u budućnosti. Priča o sanaciji, odvoženju otpada i njegovu spaljivanju nastavit će se u Našicama, Istri i drugim mjestima gdje se to bude događalo. Kazneni postupak nije u nadležnosti Vlade, nego DORH-a, i on će završiti negdje u budućnosti.
Želim ponovno skrenuti pozornost na to koliko je otpada tamo dospjelo bez reakcije države koja je to trebala spriječiti. Nećete u tom smislu čuti da će se priznati krivnja nadzornih tijela, ali ni tijela povezanih s liberalizacijom propisa o uvozu otpada.
Posebno se ističe pravilnik iz 2019. godine, kojim su na neki način smanjene kontrole pod izlikom administrativnog rasterećenja. To bi trebalo biti u fokusu političkih stranaka, a posebno oporbe”, rekao je Bauk.
"Pitanje kako je taj otpad tamo dospio je najslabija karika u obrani HDZ-a, Plenkovića i Vlade"
Istaknuo je da je potrebno nadzirati kako se provodi sanacija i reagirati na eventualne propuste, ali i pratiti rad pravosudnih tijela.
“Kontrola onoga što se događa sa sanacijom i reakcija na pogreške jedna su stvar. Određena vrsta praćenja rada pravosudnih tijela druga je stvar.
Pitanje kako je taj otpad tamo dospio najslabija je karika u obrani HDZ-a, premijera i Vlade jer je to posljedica njihove desetogodišnje vladavine, kadrovske devastacije, okupacije institucija i svega ostalog. Na to ću staviti naglasak kada bude tema opoziva”, zaključio je Bauk.
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