Troskot: Ćorić jednim klikom miša može otkriti aktere afere s otpadom

Troskot je naglasio da Most ne prejudicira odgovornost tvrtke CE-ZA-R, njezinih predstavnika niti drugih poslovnih subjekata, ali zahtijeva da nijedan akter ne bude izuzet iz provjera te da se sve poslovne i financijske veze važne za ovaj slučaj moraju se istražiti. Ako se istraga provede, a ne obuhvati sve aktere, javnost će opravdano sumnjati da nije donesena državnoodvjetnička, nego selektivna odluka, kazao je.