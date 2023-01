Troskot: “Trgovce je posjetila ekonomska Udba”

Podijeli :

Izvor: N1

Gostujući u Novom danu, saborski zastupnik Mosta Zvonomir Troskot govorio je o zagrijavanju za izbornu godinu, obnovi Banovine, ratu Vlade s trgovcima te o stanju u zagrebačkoj Čistoći.

Na pitanje o tome žuri li oporba na izbore, Troskot kaže: “Sami izbori kao takvi nama nisu cilj. Mi provodimo cjelogodišnju kampanju. Izbori se kod nas ne svode na tri dana. U ove dvije i pol godine mandata kad se sumira, mi smo najaktivniji klub u Hrvatskom saboru. Nudili smo rješenja, organizirali smo referendum, dovodili HNB više puta u Sabor da razjasne cijelu ovu situaciju, itd.”

O potencijalnim koalicijskim partnerima Most ne razmišlja: “Na izbore ćemo sigurno izaći sami. Pogledajte sad Hrvatski sabor. Mi smo jedan od rijetkih klubova koji je s istim brojem ušao i mogu vam dati garanciju da će sigurno i završiti ove izbore i da ćemo rasti. Ovakve politike Vlade koje idu nauštrb naših građana: Banovina, ulazak u eurozonu prije vremena, itd. Mi očekujemo izbore već ove godine i za njih ćemo biti spremni”. Najavljuje i da će Most u ponedjeljak na konferenciji za novinare reći kada će predstaviti svog kandidata za premijera.

“Ne razmišljamo u vidu koalicije. Mi se pripremamo kao stranka. Što se tiče snage HDZ-a podsjetio bih da Plenković ne može ući u Banovinu, da ne govorim za Split gdje je bio isfućkan, u Škabrnji su mu ljudi okrenuli leđa”. Troskot naglašava da HDZ gubi podršku u određenim tradicionalno desnim općinama. “To su snažne poruke da na terenu nije onako kako se predstavlja na vani”.

Kad je riječ o stanju obnove na Baniji, kaže: “Tri godine je narod na Banovini bio žrtvovan za političke potrebe. Nažalost po ljude na Baniji, potres se dogodio tri godine prije izbora. Da se dogodio godinu i pol prije izbora puno bi se brže obnovilo. Jedini cilj je tu vlast, narod ne predstavlja ništa. To je politički kolateral naših ljudi koji žive na Banovini”.

Cjenovni udari

Na pitanje o tome što je trebalo napraviti kako bi se spriječio ovoliki rast cijena, Troskot odgovara: “Prije svega, nije trebalo ući u eurozonu sada. Tijekom cijele godine je Vlada RH punila proračun sa visokim cijenama. Tada im nije smetalo. Sada kada su se stvari otele kontroli, svu tu svoju neodgovornost su prebacili na obrtnike i poduzetnike. Sjetite se da je sam premijer govorio da će se cijene na primjer kave povećati za 0, 23 posto odnosno 2 centa i ljudi su povisili cijene za 2 centa da bi ih sutra posjetila ekonomska Udba, odnosno inspektorat, a zapravo su slijedili premijera”.

Komentira i oštrinu kojom se kažnjavaju mali poduzetnici: “Ne vidimo takvu jednu oštrinu kada treba ući u koštac sa bankama koje su povisile naknadu za platni promet, s telekomima koji su najavili povećanja cijena, kod načelnika lokalnih samoprava koji proračunske novce troše na prostitutke. Vidite i sami da jahte nestaju iz naših luka. Sav taj nerad, cijela javna administracija se svela na obrtnike i poduzetnike koje maltretiraju inspektori na terenu. Ulijevaju strah i uvode razdoblje od prije 1990-ih godina, a to je zapravo jedan socijalizam”.

“Mi smo u konstanti sa poduzetnicima i obrtnicima. I njima je Čistoća narasla, cijene energenata, ostali troškovi. Ta ekonomska politika vodi u recesiju jer će oni morati zatvarati svoja poduzeća.”

“Tomašević je formalno dobio izbore, ali nije uspostavio autoritet”

Naposljetku, Troskot je komentirao i stanje u zagrebačkoj Čistoći nakon tjedna koji je obilježio bunt radnika: “Sad je vidljivo u Zagrebu da tjedan dana nije bilo odvoza smeća pa bih isto tako volio, s obzirom na to da su nam komunalne naknade narasle, da nam se taj tjedan oduzme iz naših cijena za sljedeći mjesec. Tomašević je formalno dobio izbore, ali nije uspostavio autoritet. On nakon dvije godine u svojoj izjavi kaže da nema osobu s kojom može razgovarati u Čistoći. To je meni problematično jer ako se 16 godina pripremaš za preuzimanje Zagreba; ako ti dvije godine nije dostatno da uspostaviš kontakt za najvažniji možda dio Grada Zagreba i najvažniji dio tvoje politike koju ti zastupaš, a to su zelene politike, čistoća, otpad… To je meni problem jer će radnici sada ići do kraja jer znaju da neće lako naći nove vozače ili osobe s iskustvom, a u Grazu ih čekaju s puno boljim ponudama”.

“Vidimo da je to jedna nesustavna politika koja se vodi i na lokalnoj i na nacionalnoj razini. Vode nas ljudi koji ne razumiju inflaciju kao što je to premijer, ili osoba koja bi trebala biti glavna za zelene politike, pa da je upravo otpad glavni problem u Gradu Zagrebu – to postavlja velika pitanja za sve nas koji živimo ovdje”, zaključuje Troskot.

