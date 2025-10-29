Tržnica Dolac zatvara svoju donju etažu do daljnjeg: Evo što će biti s prodavačima

Donja etaža tržnice Dolac biti će zatvorena nakon što se urušio dio stropa, odlučeno je na sastanku s prodavačima. Ipak, neki su tražili da im se omogući rad na zatvorenom dijelu tržnice i ovoga vikenda.
Oglas
Nakon sastanka čelnih ljudi zagrebačkih tržnica sa zakupcima u zatvorenom dijelu Dolca odlučeno je da će isti biti zatvoren na neodređeni period, odnosno, dok se ne naprave potrebne provjere i osiguraju radni prostori i hodnici od eventualnog daljnjeg padanja sa stropa, saznaje tportal.
Marin Rončević, direktor Tržnica Zagreb, kako doznaje tportal, najavio je da će u naredna dva dana svi zakupci pojedinačno bti pozivani na razgovore kako bi sa zakupcima za svakog od njih pronašli najbolje rješenje. U uzavreloj atmosferi, dio zakupaca je tražio da ih se pusti da rade ovaj vikend pa da se onda donji dio tržnice zatvori. Međutim, ta ideja je odbačena iz sigurnosnih razloga.
Tportal neslužbeno doznaje da će prodavači voća i povrća koji se nalaze zatvorenom dijelu tržnice biti prebačeni na vanjsku plohu, a zatvaranje tržnice predstavlja najveći problem prodavačima mesa i mesnih prerađevina.
Neki od trgovaca tražili su da im se osim odbijanja najma za period koji neće radit kompenzira i izgubljena dobit te da im se nadoknadi razlika za plaće zaposlenika u periodu u kojem neće raditi. No, to je bio samo jedan od prijedloga ali odluka o tome nije donesena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas