Tržnica Dolac zatvara svoju donju etažu do daljnjeg: Evo što će biti s prodavačima

Marin Rončević, direktor Tržnica Zagreb, kako doznaje tportal, najavio je da će u naredna dva dana svi zakupci pojedinačno bti pozivani na razgovore kako bi sa zakupcima za svakog od njih pronašli najbolje rješenje. U uzavreloj atmosferi, dio zakupaca je tražio da ih se pusti da rade ovaj vikend pa da se onda donji dio tržnice zatvori. Međutim, ta ideja je odbačena iz sigurnosnih razloga.