Glavni vatrogasni zapovjednik
Tucaković za N1: Velika je bitka s požarom na zapadu, prijeti širenje prema Podstrani
Požar koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita, se vrlo brzo proširio zbog jake bure, a stanje je sada puno bolje, navodi glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za N1 i dodaje da postoji opasnost od širenja požara prema zapadu, Podstrani.
Oglas
"Velika bitka je na zapadnom dijelu gdje se požar treba obuzdati da se ne proširi prema Podstrani."
Rekao je da je iza vatrogasaca vrlo teška noć i da su se borili nadljudskim snagama do dolaska kanadera: "Jadranska magistrala je zatvorena, ono što je najbitnije je da nema ozlijeđenih vatrogasaca, izmješteno je pet do šest ljudi preventivno, nemamo dojave da je neka kuća stradala, vjerujem da su sve kuće obranjene."
"Uzrok još nije poznat, požar se pojavio na dva različita mjesta tijekom noći, policija će izvršiti uviđaj i vidjet ćemo što će reći rezultati", dodao je Tucaković.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas