Tucaković za N1: Velika je bitka s požarom na zapadu, prijeti širenje prema Podstrani

Rekao je da je iza vatrogasaca vrlo teška noć i da su se borili nadljudskim snagama do dolaska kanadera: "Jadranska magistrala je zatvorena, ono što je najbitnije je da nema ozlijeđenih vatrogasaca, izmješteno je pet do šest ljudi preventivno, nemamo dojave da je neka kuća stradala, vjerujem da su sve kuće obranjene."