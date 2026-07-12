Tucaković o vatrenom vikendu: Stanje na Korčuli znatno bolje, ali požar još nije lokaliziran

Na Korčulu su tijekom dana došla 84 vatrogasca s 24 vatrogasna vozila iz vatrogasnih zajednica Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Ukupno je angažirano 270 vatrogasaca sa 72 vozila. Iz zraka su djelovala tri kanadera i jedan Air Tractor. Snage iz Koprivničko-križevačke županije, 50 vatrogasaca sa 16 vozila, ostaju u pripravnosti u Vučevici, izvijestili su iz HVZ-a.