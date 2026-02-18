Turudić: Srbija se oglušila na hrvatske zahtjeve za izručenje Spasoja Petkovića

"Oni su se oglušili na naš svaki zahtjev i zamolnicu. Rekli su da je to presuđena stvar tako da je postupak protiv njega obustavljen. Istragu smo prekinuli u Hrvatskoj jer ne možemo nastaviti uslijed nenazočnosti, a znamo i da Srbija ima ustavnu odredbu da ne izručuje svoje državljane", pojasnio je Ivan Turudić.