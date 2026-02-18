Turudić: Srbija se oglušila na hrvatske zahtjeve za izručenje Spasoja Petkovića

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kazao je da je istraga protiv Spasoja Petkovića Štuke, osumnjičenog za ubojstvo hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, prekinuta jer se Srbija oglušila na sve zahtjeve hrvatskog tužiteljstva i ne izručuje svoje državljane.
"Oni su se oglušili na naš svaki zahtjev i zamolnicu. Rekli su da je to presuđena stvar tako da je postupak protiv njega obustavljen. Istragu smo prekinuli u Hrvatskoj jer ne možemo nastaviti uslijed nenazočnosti, a znamo i da Srbija ima ustavnu odredbu da ne izručuje svoje državljane", pojasnio je Ivan Turudić.
Glavni državni odvjetnik je istaknuo da je srbijanski sud osumnjičeniku dao status svjedoka suradnika odnosno svjedoka pokajnika prema hrvatskom pravosuđu te da su se oglušili na svaki zahtjev i zamolnicu hrvatskog tužiteljstva.
"Rekli su da je to presuđena stvar tako da je postupak protiv njega obustavljen", dodao je komentirajući medijske napise o zahtjevu obitelji pokojnog Jean-Michela Nicoliera koji putem svojeg punomoćnika traže Petkovićevo izručenje Francuskoj i 200.000 eura naknade.
"Da bi obitelj dobila novac, treba provesti odgovarajući postupak, a što se tiče izručenja, bojim se da će proći isto kao što smo prošli i mi", nadodao je.
Izdana je i međunarodna tjeralica
Turudić je istaknuo da su hrvatska pravosudna tijela izdala domaću i inozemnu tjeralicu, dok je po Interpolu izdan europski uhidbeni nalog.
"Mi smo u pat poziciji. Ne možemo ispitati svjedoke koji se nalaze u Srbiji. Napravili smo apsolutno sve, ali nismo odgovorni zato što Srbija ne poštuje svoje međunarodnim pravom zajamčene obveze", rekao je.
Glavni državni odvjetnik dotaknuo se i suradnje s francuskim istražiteljima, navodeći kako im je dostavljena kompletna dokumentacija, još u vrijeme Nicolierovog pokopa.
"Imao dobro suradnju, volio bih da budu uspješniji, ali javno izražavam skepsu jer ne vjerujem da će Srbija promijeniti ponašanje", ocijenio je.
Upitan kako stoje nastojanja Francuske u ovom predmetu, Turudić je naglasio kako nije riječ o reakciji francuske države nego punomoćnika obitelji.
Turudić je, zajedno s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom nazočio u srijedu na zagrebačkom Medicinskom fakultetu identifikaciji posmrtnih ostataka devet žrtava iz Domovinskog rata, a riječ je o starijim civilima i hrvatskim braniteljima, ubijenima između rujna i studenoga 1991. godine.
