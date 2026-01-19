Srećko Matić
Srećko Matić o njemačkog vojnoj misiji: Kolokvijalno rečeno - vikend izlet na Grenland
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Srećko Matić, koji se javio iz Düsseldorfa video vezom. Razgovarali su o krizi u NATO savezu koja je izbila zbog američkih pretenzija prema Grenlandu, de jure teritoriju NATO članice Danske, i uloge njemačkog Bundeswehra na Arktiku.
"Na Grenland je otišlo 15 pripadnika njemačkog Bundeswehra (oružane snage), kako je bilo i najavljeni, a s Grenlanda se i vratilo 15 pripadnika Bundeswehra, kako je bilo najavljeno u okviru ove misije", kazao je Srećko Matić, pa nastavio, objasnivši zbunjujuće medijske opise o navodnom povlačenju njemačkih snaga.
"Mala je konfuzija nastala jučer tijekom dana; neki mediji uočili su njemačke vojnike na aerodromu u Nuuku i počeli širiti vijesti o tome da se doslovno povlače s Grenlanda, aludirajući na to u kontekstu najava Donalda Trumpa da će kazniti carinama sve one koji sudjeluju u toj misiji. Povezali su jedno s drugim, a očigledno nisu znali da je ta misija bila vremenski ograničena na samo tri dana", kaže Matić.
Matić kaže kako je njemačka vojna misija bila tek preludij eventualnog dugotrajnijeg boravka na Arktiku:
"Kolokvijalno rečeno - vikend izlet na Grenland, da se malo upoznaju sa situacijom na terenu, kako bi to moglo izgledati u slučaju nekog ozbiljnijeg angažmana. Ili, kako je to netko slikovito rekao - da u bjelini tog arktičkog grenlandskog leda nacrtaju crvenu liniju Trumpu i pokažu koliko su solidarni s narodom Grenlanda i naravno s Danskom", dodao je.
"Dakle, nije se dogodilo ništa što nije bilo planirano i prije Trumpovih najava o kažnjavanju europskih zemalja."
"Možemo samo naslutiti, na temelju zajedničkog priopćenja zemalja koje bi mogle biti pogođene mogućim američkih carevinama, da je iza kulisa bilo puno razgovora i konzultacija", kaže Matić.
Dodao je kako iz Njemačke protiv SAD-a najavljuju takozvanu trgovinsku bazuku, mehanizam koji je predviđen za države koje se nalaze unutar euroatlantskog savezništva, poput Kine, što je svojevrsni povijesni presedan, barem od kraja 2. svjetskog rata do danas.
Kaže i kako je tijekom nedavnog nastupa na njemačkog televiziji bivši ambasador pri SAD-u rekao da bi Njemačka trebala prestati ulagivati Trumpu te, kaže, "izvaditi sprave za mučenje."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
