"Mala je konfuzija nastala jučer tijekom dana; neki mediji uočili su njemačke vojnike na aerodromu u Nuuku i počeli širiti vijesti o tome da se doslovno povlače s Grenlanda, aludirajući na to u kontekstu najava Donalda Trumpa da će kazniti carinama sve one koji sudjeluju u toj misiji. Povezali su jedno s drugim, a očigledno nisu znali da je ta misija bila vremenski ograničena na samo tri dana", kaže Matić.