U godinu dana samo jednom su se usuglasili. Rakić: "Nek' se više dogovore, Ustav ih obvezuje"

"Kod nas predsjednik Republike i Vlada, odnosno premijer ne bi smjeli javno istupiti u javnost oko određene teme sve dok se ne dogovore ili barem razmjene informacije. Ovako jedan kaže jedno, drugi drugo i to se onda svodi na zabavljanje naroda. A to je strašno jer Hrvatska već godinama nema veleposlanike u nekim ključnim zemljama. Dogovor oko toga trebao bi biti minimum minimuma, a njih dvojica se godinama ne dogovaraju oko toga", ističe.