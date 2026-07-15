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druga po redu

U HOO-u zaprimljena još jedna kandidatura za predsjednika, evo o komu je riječ

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15. srp. 2026. 15:53
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HOO-kandidatura plus
HOO

Riječ je o drugoj kandidaturi za predsjednika HOO-a.

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Tročlano Povjerenstvo za primitak kandidatura za izbor predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) zaprimilo je 15. srpnja poštansku pošiljku s prijavom kandidature prim. dr. Miroslava Buljana iz Zagreba.

Riječ je o drugoj kandidaturi za predsjednika HOO-a koju je Povjerenstvo dosad zaprimilo, nakon što je svoju kandidaturu prethodno osobno predao prof. dr. sc. Dragan Primorac.

Izbor predsjednika održat će se na sjednici Skupštine nacionalne olimpijske udruge 29. srpnja u Zagrebu.

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Teme
hoo kandidatura predsjednik

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