IZBORI U HOO-u
Primorac za N1 o Varvodiću: Bilo bi sjajno da se ljudi koji stoje iza njega pokažu javnosti
Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak te komentirao predstojeće izbore i stanje u hrvatskom sportu.
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