U Hrvatskoj više od 40 milijuna sati izostanaka u školskoj godini, razlozi sve složeniji

Školska se medicina u slučajeve izostanaka uključuje čim škola signalizira da dijete dulje ili ponavljano izbiva s nastave, neovisno o tome jesu li izostanci opravdani ili neopravdani, pojašnjava voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Marija Posavec, ističući da cilj nije provjera opravdanosti, nego utvrđivanje razloga izostajanja i procjena potrebe za dodatnom obradom, liječenjem ili prilagodbom školskog okruženja.