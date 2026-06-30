HALMED lani zaprimio 3.721 prijavu sumnji na lijekove. Ovo su najčešće nuspojave

Iz HALMED-a poručuju da se sigurnost primjene lijekova prati tijekom cijelog njihova životnog ciklusa te da prijave sumnji na nuspojave imaju ključnu ulogu u kontinuiranom praćenju sigurnosti, posebice kada je riječ o rijetkim nuspojavama, specifičnim skupinama bolesnika ili kombinacijama lijekova koje se ne mogu uvijek prepoznati prije stavljanja lijeka u promet.