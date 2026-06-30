Agencija za lijekove
HALMED lani zaprimio 3.721 prijavu sumnji na lijekove. Ovo su najčešće nuspojave
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u utorak je objavila izvješće prema kojem je tijekom 2025. godine zaprimila ukupno 3.721 prijavu sumnji na nuspojave lijekova, što je 3,7 posto više nego godinu ranije.
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Prijave su sadržavale ukupno 10.151 prijavljenu nuspojavu, a 145 prijava odnosilo se na cjepiva. U 2024. godini zaprimljeno je 3.587 prijava, što HALMED ocjenjuje potvrdom kontinuirane aktivnosti i uspješnosti sustava prijavljivanja.
Najveći udio prijava zaprimljen je od liječnika, njih 65,2 posto, zatim farmaceuta, 14,1 posto te pacijenata i korisnika lijekova, 12,2 posto. Prijave su tijekom godine pristizale iz svih hrvatskih županija.
Među prijavljenim nuspojavama za koje je bio poznat ishod, kod najvećeg broja zabilježen je oporavak bez posljedica, što je tijekom 2025. zabilježeno za 3.129 nuspojava. Među najčešće prijavljenim nuspojavama bile su mučnina, pospanost, osip, crvenilo, proljev, povraćanje, vrućica, svrbež i bol u abdomenu, a većinom se radilo o očekivanim, blagim i prolaznim reakcijama.
Više od polovice, odnosno 54 posto svih zaprimljenih prijava, nije klasificirano kao ozbiljno.
Iz HALMED-a poručuju da se sigurnost primjene lijekova prati tijekom cijelog njihova životnog ciklusa te da prijave sumnji na nuspojave imaju ključnu ulogu u kontinuiranom praćenju sigurnosti, posebice kada je riječ o rijetkim nuspojavama, specifičnim skupinama bolesnika ili kombinacijama lijekova koje se ne mogu uvijek prepoznati prije stavljanja lijeka u promet.
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