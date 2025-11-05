MUP-ova zabrinjavajuća analiza: U pet godina zločini iz mržnje porasli gotovo 140 posto

"Ja ne vidim da se Hrvatska nakon Thompsonova koncerta promijenila. Iza tog koncerta su ostale samo limenke, iako je ljevica mjesecima oko toga hiperventilirala. Oporba se mjesecima ne miče od Drugog svjetskog rata, povijesnog revizionizma i ustaštva, no ova Vlada ne tolerira ustaštvo i revizionizam. Ne vidim svoju ili Vladinu odgovornost u ovome što se dogodilo. Više je riječ o događaju lokalnog karaktera koji osuđujem. To je nedopustivo jer u Hrvatskoj nema mjesta zakonu ulice" kazao je premijer Andrej Plenković nakon sramote koja se dogodila u Splitu kada je skupina muškaraca, od kojih su neki bili odjeveni u crno te su uzvikivali ZDS, upala u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje se u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" održavao program Dana srpske kulture.