U pet gradova propala konstituiranja gradskih vijeća, a u četiri velika nisu još ni održane sjednice

No, tako nije u Splitu gdje je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća sazvana za danas (petak, 20. lipnja) no pitanje je hoće li tamo iz prve uspjeti izbor predsjednika Gradskog vijeća. Naime, nitko nema potrebnu većinu. Stranka Centar dosadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka osvojila je 11 mandata, a HDZ novoizabranog gradonačelnika Tomislava Šute deset vijećničkih mandata pa će većinu oformiti onaj tko pridobije preostale vijećnike. Po četvero tih preostalih imaju Hrvatska građanska stranka Željka Keruma i koalicija SDP-a i Možemo!, dok Most i HSP imaju po jednog vijećnika.