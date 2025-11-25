U petak odluka o osnovanosti optužnice protiv Josipe Pleslić za aferu Sport i glazba

Odluka o osnovanosti optužnice za aferu Sport i glazba, kojom se bivšu državnu tajnicu i nekadašnju kninsku gradonačelnicu Josipu Pleslić, ranije Rimac, tereti za niz malverzacija bit će objavljena u petak, 28. studenoga, doznaje se na zagrebačkom Županijskom sudu.
"Mi smo iznijeli svoje argumente i elaborirali naš odgovor na optužnicu o kojoj će optužno vijeće donijeti odluku u petak. Vjerujemo da će doći do odbačaja optužnice ili u krajnjem slučaju vraćanja optužnice Uskoku na doradu", kazao je u utorak nakon sjednice optužnog vijeća odvjetnik Ivan Gržić, branitelj Josipe Pleslić.
Upitan razmatra li njegova branjenica priznanje krivnje u slučaju da optužno vijeće potvrdi pravomoćnost presude, Gržić je odgovorio kako je to njezino zakonsko pravo o kojem još nisu razgovarali.
Na upit da je tužiteljstvo ranije nudilo Pleslić nagodbu u zamjenu za vremenski veliku zatvorsku kaznu, Gržić je odgovorio kako nema takva saznanja te naglasio da je "svaka kazna za Josipu Pleslić u ovom postupku velika".
U aferi Sport i glazba, jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, bivše Rimac, a koje su proizašle iz afere Vjetroelektrane, dosad se nagodilo 15 od ukupno 27 okrivljenika koliko ih je bilo nakon podizanja optužnice te su postupci protiv njih razdvojeni.
Većina okrivljenih već priznala Uskokove optužbe
Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu, je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. Temeljem sporazuma s Uskokom Žalac je, nakon priznanja da je preko Pleslić sredila svojem bratu Ivanu Ivankoviću polaganje ispita, osuđena na godinu dana zatvora, uz trogodišnju kušnju.
Prema Uskokovoj optužnici Pleslić je, među ostalim, preko bivšeg direktora HEP-Operator distribucijskog sustava Nikole Šulentića zaposlila svoju sestru Biserku Vujić u Elektri Šibenik, podružnici HEP-a koju je vodio Šulentić prije nego što je uvjetno osuđen na devet mjeseci zatvora s rokom kušnje od godinu dana te 10.000 eura sporedne novčane kazne.
Uskok je u veljači 2022. protiv Pleslić i još 26 osoba podigao optužnicu u aferi Vjetroelektrane kojom ih tereti za trgovanje utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti, poticanja za zloporabu položaja i ovlasti, davanja i primanja mita te davanja mita za trgovanje utjecajem.
Optužnicom je, uz Pleslić i Žalac, bilo obuhvaćeno više državnih dužnosnika, između ostalih i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac, a koji su se u zamjenu za blaže kazne nagodili s tužiteljstvom.
Prvim dijelom optužnice Pleslić se na teret stavlja da je pogodovala poduzetnicima u izgradnji vjetroelektrana, 2019. i 2020. koristeći položaj i autoritet državne tajnice u Ministarstvu uprave, kao i društveni utjecaj koji je stekla višegodišnjim obnašanjem dužnosti gradonačelnice Knina te zastupnice u Hrvatskom saboru.
