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još nije lokaliziran

U požaru u Sitnu Donjem izgorjela stara zgrada

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Hina
|
06. ruj. 2026. 19:10
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Požar brdskog podrucja gase kanaderi i kopnene snage i ne prijeti kucama. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Požar je planuo u nedjelju poslijepodne u Sitnu Donjem gdje je izgorjela stara zgrada u kojoj nije bilo nikoga kad je planula vatra, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

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Plamen se proširio na obližnje raslinje, ali nisu ugrožene kuće.

Požar gasi 18 vatrogasca sa šest vozila i još nije lokaliziran, rekli su Hini u vatrogasnom središtu. 

Policija će obaviti očevid na lokaciji na kojoj izgorjela stara zgrada.

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Teme
požar požari sitno donje vatrogasci

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