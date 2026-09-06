U požaru u Sitnu Donjem izgorjela stara zgrada

Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Požar je planuo u nedjelju poslijepodne u Sitnu Donjem gdje je izgorjela stara zgrada u kojoj nije bilo nikoga kad je planula vatra, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

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Plamen se proširio na obližnje raslinje, ali nisu ugrožene kuće.

Požar gasi 18 vatrogasca sa šest vozila i još nije lokaliziran, rekli su Hini u vatrogasnom središtu.

Policija će obaviti očevid na lokaciji na kojoj izgorjela stara zgrada.