još nije lokaliziran
U požaru u Sitnu Donjem izgorjela stara zgrada
Požar je planuo u nedjelju poslijepodne u Sitnu Donjem gdje je izgorjela stara zgrada u kojoj nije bilo nikoga kad je planula vatra, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.
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Plamen se proširio na obližnje raslinje, ali nisu ugrožene kuće.
Požar gasi 18 vatrogasca sa šest vozila i još nije lokaliziran, rekli su Hini u vatrogasnom središtu.
Policija će obaviti očevid na lokaciji na kojoj izgorjela stara zgrada.
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