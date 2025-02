FOTO / U Saboru osvanule naljepnice o zabrani unošenja oružja. Evo o čemu se radi

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Na sva tri ulaza u zgradu Sabora osvanule su naljepnice o zabrani unošenja oružja. Oni koji u Sabor dolaze svakodnevno tvrde da tih naljepnica, odnosno obavijesti o zabrani unošenja oružja, na ulazima u Sabor do prošlog tjedna nije bilo.

Radi li se o slučajnosti ili to ipak ima veze s povratkom “revolveraša” Josipa Dabre u saborske klupe? Pitanje je to koje se nametnulo čim je zamijećeno da se na novoj lokaciji Sabora, u prostoru Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, na zagrebačkom Črnomercu, pojavila jedna novina. Naime, na sva tri ulaza u zgradu Sabora osvanule su naljepnice o zabrani unošenja oružja.

Večernji.hr obratio se saborskoj Službi za medije kako bi doznao i kada su se i zašto pojavile te naljepnice koje upozoravaju da u zgradu Sabora unošenje oružja nije dozvoljeno, odgovoreno je da se ne radi ni o kakvoj novini jer Sabor spada u štićene objekte prve kategorije pa se, prema propisanim pravilima, takve obavijesti o zabrani unošenje oružja moraju nalaziti na ulazima takvih objekata. Stoga je, kako je rečeno, takvih obavijesti bilo i u staroj zgradi Sabora na Markovu trgu, a one su odmah postavljene i pri preseljenju Sabora u prostor Vojnog učilišta. Dodano je kako se ne radi o novopostavljenim obavijestima već o nečemu što je tamo od početka rada Sabora na novoj adresi. No, ne misle svi tako. Štoviše, oni koji u Sabor dolaze svakodnevno tvrde da tih naljepnica, odnosno obavijesti o zabrani unošenja oružja, na ulazima u Sabor do prošlog tjedna nije bilo.

Da su tu promjenu zamijetili i drugi svjedoči i današnja objava saborske zastupnice SDP-a Marije Lugarić na društvenim mrežama.

“Pojavilo se (ja vidjela prvi put jučer!) na vratima Sabora… (to, naravno, slučajno koincidira s povratkom Dabre u Sabor) “, napisala je Lugarić uz priloženu fotografiju naljepnice o zabrani unošenja oružja na ulaznim vratima u zgradu Sabora.

