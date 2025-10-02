U selu kod Koprivnice ima sve više ptica bregunica. Dnevno pojedu tisuće komaraca

"Ove ptice su znak zdravlja rijeke. Uspješna kolonija u Đelekovcu pokazuje da kada damo prostor rijeci i njezinoj obali, priroda se obnavlja", rekao je Arno Mohl iz WWF-a Austrija. Bregunica (lat. Riparia riparia) gnijezdi se u cijeloj Europi i na Mediteranu, kao i dijelovima Sjeverne Amerike, a zimi se seli na jug u Istočnu i Južnu Afriku, južnu Aziju i Južnu Ameriku.