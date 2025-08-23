U splitskoj zračnoj i gradskoj luci više putnika u odlasku nego u dolasku

U splitskoj zračnoj i trajektnoj luci ovog vikenda je nešto veći broj putnik u odlasku nego u dolasku, izvijestili su u subotu u tim lukama napominjući kako je za kraj kolovoza to uobičajeno te da se očekuje uspješna postsezona.
Oglas
"Danas i sutra imat ćemo 240 zrakoplova koji će prevesti oko 54.000 putnika u oba smjera, nešto je više putnika u odlasku nego u dolasku, a prema najavama, očekujemo uspješnu i posezonu", rekao je Hini Mate Melvan, voditelj Službe prihvata i otpreme u splitskoj zračnoj luci.
I u gradskoj luci je ovog vikenda nešto malo veći omjer odlazaka s otoka nego dolazaka na njih, izvijestila je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja.
Po njenim riječima, ovog vikenda kroz gradsku luku Split prometovat će oko 73.000 putnika i 17.000 vozila u oba smjera. Dodala je kako je posebice intenzivan promet na liniji Split-Supetar na Braču. "U Supetru smo danas imali veliku gužvu pa smo uveli tri dodatne linije," kazala je Ivulić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas