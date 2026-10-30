poslali službeni zahtjev
UGP od Vlade traži analizu povećanja minimalne plaće
Udruga Glas poduzetnika u petak je uputila Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Vladi RH službeni zahtjev za dostavu podataka i dokumentacije o konzultacijama, analizama i procjeni učinka povećanja minimalne bruto plaće na 1.130 eura od 1. siječnja 2027. godine.
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Hrvatska Vlada, naime, u četvrtak je donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2027. godinu, prema kojoj se ona utvrđuje u bruto iznosu od 1.130 eura, za 80 eura viša nego ove godine.
UGP u svom priopćenju traži da se javno pokaže računica: koliki je dodatni trošak za poslodavca rast minimalne plaće, koliko od povećanja stvarno završava kod radnika, koliki dio odlazi kroz poreze i doprinose te kakav će biti učinak na obrtnike i mikro, male i srednje poduzetnike.
Iz UGP-a napominju i da budući je ta odluka donesena nakon konzultacija, da je važno javno pokazati tko je u njima sudjelovao, kako su bili zastupljeni mikro i mali poslodavci te koji su njihovi prijedlozi razmatrani.
"Za UGP je važno da formalna zastupljenost bude praćena stvarnim uključivanjem onih na koje se odluka izravno odnosi. Zato tražimo podatke o sastavu konzultacija, predstavnicima koji su sudjelovali, zapisnicima i mišljenjima, kao i dokumente iz kojih je vidljivo jesu li specifični troškovi i okolnosti najmanjih poslodavaca stvarno analizirani", ističu u svom priopćenju.
UGP podsjeća da su UGP i SMOi Vladi 19. listopada već predali deset konkretnih zahtjeva za rasterećenje gospodarstva, među kojima je i povećanje osobnog odbitka na najmanje 800 eura. "Ako Vlada na temelju svojih procjena smatra da povećanje osobnog odbitka nije odgovarajući model, očekujemo da pokaže koje je druge mogućnosti rasterećenja rada razmatrala i na temelju kojih analiza", napominju.
Među tim zahtjevima je, podsjećaju, i načelo da svaka nova obveza za gospodarstvo bude praćena s najmanje dva konkretna rasterećenja. U kontekstu povećanja minimalne plaće, ako se malim poslodavcima povećava trajni trošak rada, paralelno treba otvoriti prostor za smanjenje drugih troškova, davanja ili administrativnih opterećenja kako bi novu obvezu mogli dugoročno iznijeti, zaključuju.
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