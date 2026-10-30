UGP od Vlade traži analizu povećanja minimalne plaće

"Za UGP je važno da formalna zastupljenost bude praćena stvarnim uključivanjem onih na koje se odluka izravno odnosi. Zato tražimo podatke o sastavu konzultacija, predstavnicima koji su sudjelovali, zapisnicima i mišljenjima, kao i dokumente iz kojih je vidljivo jesu li specifični troškovi i okolnosti najmanjih poslodavaca stvarno analizirani", ističu u svom priopćenju.