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POLICIJA ANALIZIRA ODLOŽENO

Uhićen dok je u šumi kod Velike Gorice zatrpavao veću količinu otpada

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N1 Info
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25. kol. 2026. 15:09
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je u šumskom predjelu kod Velike Gorice zatekla i uhitila 29-godišnjaka koji je ilegalno zatrpavao veću količinu otpada

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Nakon dojave o sumnjivim aktivnostima policijska ophodnja u ponedjeljak je izašla na teren te oko 11 sati u šumi kod naselja Obrezina zatekla muškarca kako otpad zatrpava u tlo. Odmah je uhićen i odveden u policijske prostorije.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija utvrđuje okolnosti događaja te količinu i sastav odbačenog otpada, javlja HRT.

Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom predviđena je kazna do pet godina zatvora ako je otpadom ugroženo zdravlje ljudi, životinja i biljaka ili kakvoća zraka, tla i vode.

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Teme
nezakonito odlaganje otpada topad velika gorica

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