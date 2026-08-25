POLICIJA ANALIZIRA ODLOŽENO
Uhićen dok je u šumi kod Velike Gorice zatrpavao veću količinu otpada
Policija je u šumskom predjelu kod Velike Gorice zatekla i uhitila 29-godišnjaka koji je ilegalno zatrpavao veću količinu otpada
Oglas
Nakon dojave o sumnjivim aktivnostima policijska ophodnja u ponedjeljak je izašla na teren te oko 11 sati u šumi kod naselja Obrezina zatekla muškarca kako otpad zatrpava u tlo. Odmah je uhićen i odveden u policijske prostorije.
Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom predviđena je kazna do pet godina zatvora ako je otpadom ugroženo zdravlje ljudi, životinja i biljaka ili kakvoća zraka, tla i vode.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas