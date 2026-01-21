Tereti ih se da su, u cilju prikrivanja protupravnih radnji izrađivale i potpisivale lažne i krivotvorene isprave, koje su prikazivale kao prave, čime su banku oštetile za 2,39 milijuna eura, koliko su tijekom ovog razdoblja protupravno prisvojile.

Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila domove i druge prostorije na adresama prebivališta osobnih bankarica, te pronašla i oduzela računala i mobilne telefone.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, obje su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, uz posebno izvješće osječkom Županijskom državnom odvjetništvu.