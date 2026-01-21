Osječko-baranjska policija uhitila je dvije osobne bankarice zbog sumnje da su proteklih 20 godina protupravno prisvojile više od dva milijuna eura svojih bankarskih klijenata te krivotvorile poslovnu dokumentaciju radi prikrivanja kaznenog djela, izvijestila je policija u srijedu.
Kriminalističko istraživanje provedeno je protiv 58-godišnjakinje iz Osijeka i 53-godišnjakinjom iz okolice Osijeka. Policija ih sumnjiči da su na svojim radnim mjestima osobnih bankarica, u banci u Osijeku, na temelju zajedničkog dogovora, od listopada 2005. godine do ožujka 2025. godine, postupale protivno propisima poslodavca te su si protupravno isplaćivale sredstva klijenata.
Tereti ih se da su, u cilju prikrivanja protupravnih radnji izrađivale i potpisivale lažne i krivotvorene isprave, koje su prikazivale kao prave, čime su banku oštetile za 2,39 milijuna eura, koliko su tijekom ovog razdoblja protupravno prisvojile.
Temeljem sudskog naloga policija je jučer pretražila domove i druge prostorije na adresama prebivališta osobnih bankarica, te pronašla i oduzela računala i mobilne telefone.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, obje su sinoć predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, uz posebno izvješće osječkom Županijskom državnom odvjetništvu.
Osobne bankarice tereti se za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave, navode u policiji.
