Peternel o dojavama o bombama: Ovo što se događa nije normalno, tražit ćemo da se uvedu drastične kazne

Zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) upozorio je u srijedu da zbog brojnih dojava o bombama u školama učenici u pojedinim školama već tjedan dana nemaju nastavu, ocjenjujući da bi se trebala sazvati zatvorena sjednica saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost na koju bi se pozvalo ravnatelja Sigurnosno- obavještajne agencije (SOA).
"Mi ćemo ići sa inicijativom da se promijeni zakon i da se drastično uvedu kazne za takve vrste prekršaja tj. izazivanje nemira u smislu prijetnje terorizmom.
Ovo što se događa nije normalno. To će sigurno utjecati i na našu turističku sezonu i treba vidjeti o čemu se to radi", rekao je Peternel tijekom slobodnih saborskih govora u ime Kluba Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.
Osvrnuo se i na današnju raspravu o prijedlogu triju kandidata za suce Ustavnog suda, kazavši da u tome nisu sudjelovali jer ih nitko ništa nije ni pitao. Dodao je i kako je očekivao pat- poziciju jer "ne možete očekivati od SDP-a da će pristati da se zacementira HDZ-ova većina u Ustavnom sudu, a ni da će HDZ od toga odustati".
Peternel smatra da sutra na glasovanju neće proći predloženi suci Ustavnog suda, a pita i tko će se uopće javiti na novi javni natječaj. "Idemo li na srozavanje kvalitete, jer ako se ove ljude tako potrošilo tko će se javljati na idući natječaj. To su sve pitanja na koje će premijer Andrej Plenković i vrh HDZ-a, kao najodgovorniji ljudi u državi, morati odgovoriti", kazao je.
Bauk (SDP): Učinit ćemo sve da prekinemo HDZ-ovo porobljavanje institucija
SDP-ov Arsen Bauk rekao je da je danas saborski Odbor za pravosuđe davanjem pozitivnog mišljenja o kandidatima za čelnika Vrhovnog suda napravio korak prema "razrješenju talačke krize u hrvatskom pravosuđu". Nakon toga, pojasnio je, predsjednik Republike bi Saboru, kao jedini ovlašteni predlagatelj, trebao predložiti kandidata, a kasnije o njemu raspraviti i odlučiti Sabor i njegova parlamentarna većina.
Bauk je upozorio i da "talačka kriza" u pravosuđu nije jedina koju smo imali nego, tvrdi, ona se događa i u državnim tvrtkama, u diplomaciji, u javnim ustanovama, u sportskim savezima i slično.
Istaknuo je da će SDP učiniti sve da se prekine "porobljavanje institucija od strane HDZ-a", te da trenutno jedina institucija na koju mogu utjecati je Ustavni sud. "Nadam se da će tako i ostati", poručio je.
