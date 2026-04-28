Kalinić: Ako se prijetnje bombama nastave, škole će morati 24-satni nadzor

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o masovnim dojavama o bombama u Hrvatskoj.
Podsjetimo, niz škola, ali i vrtića, trgovačkih centara i drugih ustanova diljem Hrvatske posljednjih dana primalo je prijetnje o postavljenim eksplozivnim napravama, a sve su se dojave pokazale lažnima.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je: "Niti jednu dojavu ne shvaćamo olako, policija radi svoj posao i škole, kao službene institucije, od prvog dana usko surađuju s policijom, što je ključno za pravovremeno postupanje i zaštitu učenika i djelatnika."
Ponovio je da prijetnje često dolaze s adresa iz inozemstva, zbog čega kriminalistička istraga zahtijeva međunarodnu suradnju s agencijama i pravosudnim tijelima, što produljuje trajanje postupka.
"Posljedica dječje igre ili svjesnog izazivanja straha?"
"Činjenica je da se za sada nije dogodilo ništa. Bez obzira na to je li to posljedica neke dječje igre ili svjesnog izazivanja straha, izaziva nemir kod ljudi. Koliko je propušteno nastave, izgubljeno prometa u trgovačkim centrima, kolika je nesigurnost kod roditelja. Roditelj kad pošalje svoje dijete u ustanovu smatra da je tamo sigurno. Davno su bili napravljeni protokoli kako napraviti evakuaciju. Trebalo bi napraviti edukaciju kako i gdje izaći. Ima niz problema, ali ono što bi trebalo napraviti su vrata koja se zaključavaju s vanjske strane, a da se mogu otvoriti s unutarnje. Treba imati kvalitetnije osiguranje, dežurne učenike. Škola mora biti pod nadzorom i preko noći. Da bi se otkrilo odakle ovo dolazi potrebna je malo šira suradnja, nije dovoljna Hrvatska, nego mora biti vezana na ostalu obavještajnu priču", smatra Pavle Kalinić.
"Ne znači da će sutra biti bez posljedica"
Kako službe reagiraju?
"Policija izlazi na teren, ali nema kapacitete da može izaći na 15 mjesta, nego idu na dva, tri mjesta paralelno. Moraju sve pregledati i to je na svu sreću bilo bez posljedica. Pažnja ne smije popustiti i policija mora napraviti sve što je u njihovoj moći da osigura sigurnost građana", navodi Kalinić.
Što ako se prijetnje nastave?
"Morat će se pojačati sigurnost u tim ustanovama, školama. Morat ćete imati čovjeka koji će 24 sata kontrolirati da se nešto ne unese. Isto tako i za trgovačke centre i za bolnice će se morati pojačati sigurnost", ističe.
