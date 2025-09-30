Neslavno propao pokušaj dogovora umirovljenika: "Nesuglasice su nepremostive"

Stanišić je poručila da je bilo previše osobnih animoziteta te da nije bilo moguće dogovoriti se oko više stvari. Postigli su dogovor oko programskih točaka, ali Stanišić komentira kako nije sigurna da će se svi toga pridržavati te da smatra da će na kraju svatko nastaviti svojim putem. Sutra je sjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, a jedna od tema o kojoj će se raspravljati je iznos trajnog dodatka koji će umirovljenicima biti isplaćen u prosincu. Stanišić je poručila kako su se oko toga uspjeli dogovoriti i da će pokušati to pogurati na Vijeću. BUZ smatra da bi trajni dodatak zapravo trebala biti 13. mirovina.