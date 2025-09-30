neuspjeli sastanak
Neslavno propao pokušaj dogovora umirovljenika: "Nesuglasice su nepremostive"
Na sastanku koji je okupio umirovljeničke udruge i stranke nije postignut neki veći dogovor oko zajedničkih ciljeva. Predsjednica SUH-a Hrvatske Višnja Stanišić poručila je da je zbog osobnih animoziteta suradnja teško moguća te da će svaka organizacija vjerojatno nastaviti svojim putem. Iako su se usuglasili oko nekoliko programskih točaka, dio sudionika sastanak je napustio nezadovoljan, a jedini parlamentarni predstavnik umirovljenika se nije pojavio.
Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) okupio je umirovljeničke udruge i stranke na sastanku kako bi razmijenili stavove kako i na koji način poboljšati položaj umirovljenika u Hrvatskoj. Predsjednica SUH-a Višnja Stanišić je nakon sastanka izjavila kako do dogovora nije došlo te da vjerojatno više neće moći surađivati, prenosi Mirovina.hr.
Jedini parlamentarni predstavnik nije došao
Stanišić je poručila da je bilo previše osobnih animoziteta te da nije bilo moguće dogovoriti se oko više stvari. Postigli su dogovor oko programskih točaka, ali Stanišić komentira kako nije sigurna da će se svi toga pridržavati te da smatra da će na kraju svatko nastaviti svojim putem. Sutra je sjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, a jedna od tema o kojoj će se raspravljati je iznos trajnog dodatka koji će umirovljenicima biti isplaćen u prosincu. Stanišić je poručila kako su se oko toga uspjeli dogovoriti i da će pokušati to pogurati na Vijeću. BUZ smatra da bi trajni dodatak zapravo trebala biti 13. mirovina.
Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić kazao je da su na sastanku uspjeli iskomunicirati pet, šest točaka. Dvije ključne teme o kojima SU želi komunicirati s Vladom su borba protiv niskih mirovina te dugoročna zakonska institucionalna zaštita umirovljenika i ljudi starije životne dobi preko javnog branitelja za umirovljenike i starije osobe.
"Nesuglasice su nepremostive, za sada. Danas smo uspjeli iskomunicirati nekih pet, šest točaka. Naravno, to treba još izbrusiti. No, u ovom trenutku nije bitno tko je najpametniji, tko je prvi, zadnji – bitan je interes umirovljenika, a ne to što mi između sebe imamo. Danas na sastanak nije došao jedini parlamentarni predstavnik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) iz razloga što ne želi biti za istim stolom s gospodinom iz BUZ-a. Mi moramo na tome raditi bez obzira na animozitete. Moramo sjesti i razgovarati", izjavio je Grujić.
Špika: BUZ neće dopustiti kićenje tuđim perjem
Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika rekao je da oni od svog osnutka zagovara suradnju i ujedinjenje s umirovljeničkim udrugama i strankama. Za sastanak je rekao da je započeo konstruktivno i postigli su dogovor oko pet točaka koje će sutra na Nacionalnom vijeću zastupati Višnja Stanišić. No, istaknuo je da su neki sudionici određene prijedloge probali nametnuti kao svoje, a nisu sudjelovali u njihovoj izradi, niti ih znaju objasniti.
"Ne možemo tražiti da se mirovine povećaju na 60 posto prosječne plaće, a da ne znamo kako to ostvariti. Onaj tko zastupa prijedlog pred Vladom mora imati jasne podatke i odgovore. Mislim da je to neozbiljno i da tako ne možemo nastupati i ne možemo zaduživati nekoga da u ime nas traži nešto od Vlade. Moramo točno znati kako. Ako znamo kako, a znamo kako, onda treba osobi koja će biti na Nacionalnom vijeću dovoljno podataka da se ne može naći u nekoj situaciji u kojoj će reći ‘ ne znam’", poručio je Špika.
Dodao je da je upravo to izazvalo nesporazum zbog kojeg je dio sudionika napustio sastanak, ali da BUZ unatoč svemu ostaje spreman podržati svaki dobar prijedlog, bez obzira dolazi li od SUH-a ili druge umirovljeničke organizacije. Špika je komentirao kako je možda i dobro što su već na prvom sastanku ustanovili oko čega se neće moći slagati. Istaknuo je da BUZ neće ikome dopustiti da se kiti perjem koje su oni kreirali, ali dat će podršku svakome tko će se boriti za njihove prijedloge.
