Umirovljenik osuđen jer je vozio svoja drva. Država mu ih htjela uzeti

Umirovljenik je proglašen krivim i osuđen jer je traktorom prevozio kubik i pol drva koje je pribavio sa svojeg zemljišta.

Podravski umirovljenik (66) zaustavljen je u siječnju ove godine u mjestu Bušetina kod Pitomače. Policija ga je prijavila jer je “izvršio transport neobilježenog drvnog šumskog proizvoda bez otiska žiga režijskog čekića i bez propisanog teretnog lista (popratnice)”, piše Danica.hr.

On je prevozio ogrjevno drvo vrste bagrem i joha u količini od 1,5 prostornih metara. Drvo mu je odmah oduzeto. Sudac ga je prošlog tjedna kaznio sa 150 eura plus 15 eura prekršajnih troškova. No, odbio je zahtjev državnog inspektorata da mu se drva trajno oduzmu.

Zakon o šumama u svojoj odredbi doista određuje oduzimanje predmeta i sredstava koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje tog prekršaja. No, sudac drži kako to nije potrebno jer “država nije pretrpjela nikakav gubitak zbog toga što okrivljenik nije obilježio drva i ishodio popratnicu”.

“Budući da je okrivljeniku već izrečena novčana kazna za prekršaj, sud smatra da je ta sankcija dovoljna za postizanje odvraćajućeg učinka i budućih sprječavanja takvih prekršaja, pa je oduzimanje 1,50 kubika njegovih drva nerazmjerna i predstavlja prekomjeran teret za njega”, naglasio je sudac.

