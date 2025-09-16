Oglas

Zapovjednik bojne "Zrinski"

Umro je general Ante Roso

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 11:19
Predstavljena knjiga Slavka Grubisica Svjedok istine o Domovinskom ratu u Gastro Globusu. Ante Zorislav Roso.
Luka Stanzl/PIXSELL

Pokopan će biti u Francuskoj, a na posljednji ispraćaj doći će njegovi suborci među kojima i general Ante Gotovina s kojim je bio blizak prijatelj.

Umro je umirovljeni general Ante Roso, doznaje Dnevnik Nove TV.

Ante Zorislav Roso rođen je u Osijeku 25. travnja 1952. godine. Porijeklom je iz Ljubuškog u Hercegovini. Za vrijeme Jugoslavije, bio je politički emigrant i član Legije stranaca.

U Hrvatsku se vratio pred Domovinski rat. Organizirao je i uspješno obučio u suradnji s drugim bivšim pripadnicima Legije stranaca elitne postrojbe Hrvatske vojske, koje su odradile najzahtjevnije zadaće u vrijeme Domovinskog rata. Bio je prvi zapovjednik bojne "Zrinski", prve specijalne jedinice Hrvatske vojske, kojom je izravno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman.

Ante Roso

