United Grupa objavila Izvješće o održivosti za 2024. godinu: Konkretan napredak u ESG prioritetima
United Grupa objavila je Izvješće o održivosti za 2024. godinu koje donosi pregled brojnih uspjeha.
Od smanjenja ugljičnog otiska do promicanja raznolikosti, ravnopravnosti i uključivosti.
U 2024. godini postigli su: 61 % ukupne potrošnje električne energije dolazilo je iz obnovljivih izvora, emisije opsega 1 i 2 smanjene su za 52 % u odnosu na referentnu 2020. godinu, indeks učinkovitosti mreže poboljšan je za 13 %, kod krajnjih korisnika instalirano je 25 % obnovljene korisničke opreme(CPE), kroz program povrata korisničke opreme prikupljeno je više od 2.300 kilograma elektroničkog otpada i preko 1.500 pametnih telefona, CDP ocjena za klimatske promjene: A-, razlika u medijalnim plaćama između spolova smanjena je za 4% u odnosu na prethodnu godinu, više od 8.000 zaposlenika sudjelovalo je u anketi o raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI).
"Godina 2024. bila je usmjerena na postizanje konkretnih i mjerljivih ESG rezultata, a ne samo na ambiciozne ciljeve. Od smanjenja emisija do jačanja odgovornosti dobavljača, dokazujemo da snažna održivost ide ruku pod ruku s uspješnim poslovanjem", kaže Miriam Di Traglia, izvršna direktorica za usklađenost, rizik i održivost.
Cjelovito Izvješće o održivosti za 2024. godinu dostupno jeovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
