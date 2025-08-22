United Grupa objavila Izvješće o održivosti za 2024. godinu: Konkretan napredak u ESG prioritetima

U 2024. godini postigli su: 61 % ukupne potrošnje električne energije dolazilo je iz obnovljivih izvora, emisije opsega 1 i 2 smanjene su za 52 % u odnosu na referentnu 2020. godinu, indeks učinkovitosti mreže poboljšan je za 13 %, kod krajnjih korisnika instalirano je 25 % obnovljene korisničke opreme(CPE), kroz program povrata korisničke opreme prikupljeno je više od 2.300 kilograma elektroničkog otpada i preko 1.500 pametnih telefona, CDP ocjena za klimatske promjene: A-, razlika u medijalnim plaćama između spolova smanjena je za 4% u odnosu na prethodnu godinu, više od 8.000 zaposlenika sudjelovalo je u anketi o raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI).