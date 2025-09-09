Reakcija Možemo zbog dolaska izraelskog ministra: "Mučna i licemjerna politika hrvatske Vlade"

Zbog posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću danas su reagirali iz stranke Možemo
"U trenutku kad vlada Benjamina Netanjahua provodi genocid nad Palestincima, Andrej Plenković prima njihovog ministra vanjskih poslova u državni posjet na najvišoj razini.
U trenutku kad izraelske vlasti ucjenjuju europske zemlje da ne priznaju Palestinu, a što svaka suverena zemlja ima pravo učiniti, Andrej Plenković nagrađuje takvo ponašanje.
To je nastavak mučne i licemjerne politike Vlade RH prema sukobu na Bliskom istoku u kojoj zatvaraju oči nad ratnim zločinima i genocidom u Gazi.
Građani RH više su puta pokazali da su zgroženi politkom svoje vlade i da žele da Hrvatska prizna Palestinu.
Nas posjeti izraelskih ministara i njihove ucjene neće spriječiti da odmah idući tjedan ponovno stavimo priznanje Palestine i zabranu izvoza i transfera oružja Izraelu na dnevni red Sabora", kažu iz Možemo u priopćenju poslanom medijima.
