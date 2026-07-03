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Punta Christo

Urušio se krov bunkera u Istri: Ozlijeđeno šest turista

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N1 Info
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03. srp. 2026. 22:26
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Sasa Miljevic/PIXSELL

Šestero mladih stranih državljana ozlijeđeno je u petak oko 14 sati na području ispod utvrde Punta Christo u Štinjanu kraj Pule, nakon urušavanja dijela krova jednog od bunkera

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Skupina osoba u dvadesetim godinama nalazila se na objektu kada je konstrukcija popustila. Dio njih pao je u unutrašnjost bunkera s visine od približno dva metra, piše Regional Express.

Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio je da je u događaju ozlijeđeno šest osoba.

Četvero mladih prevezeno je u Opću bolnicu Pula. Dvije osobe nakon liječničke obrade puštene su kući, dok su dvije zadržane na daljnjem promatranju.

Na teren su izašle ekipe hitne medicinske pomoći, a policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti urušavanja.

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